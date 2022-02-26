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Вони без сорому та совісті бомбять житлові райони: Марічка Яремчук засудила війну та звернулася до росіян

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 лютого, 18:38
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Після тривалої паузи артистка записала емоційне звернення щодо нападу Росії на Україну
Співачка записала відеозвернення
Співачка записала відеозвернення / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Співачка Марія Яремчук давно не тішила шанувальників своєю появою. А цього разу, на жаль, привід виявився зовсім не творчим. У країні йде війна, ніхто не залишається байдужим. Артистка засудила російську війну в Україні і звернулася до росіян з вимогою зробити свій вибір і нарешті отямитися від божевілля.

І інстаграм Яремчук озвучила таке:

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Я чудово розумію, що в Росії є розсудливі люди. Але мої колишні друзі продовжують мені писати, що ми перебуваємо в полоні у нацистської влади і що 8 років бомбили Донбас. І я хочу сказати вам, мої колишні друзі: Прокиньтеся, схаменіться, почуйте з моїх вуст. Ні я, ні будь-хто інший у цій країні не перебуваємо в полоні при владі, яку ми самі обрали. Це народом обрана влада.

Артистка назвала варварства російської армії в Україні:

Жодного солдата зараз немає за територією України. Це зараз мене, мої міста, мою столицю намагаються полонити армія РФ. Вони без сорому та совісті бомбять житлові райони, бомбять дитячі будинки, лікарні. Вони переїжджають танками цивільні автомобілі з людьми усередині. Це абсолютна правда, жахливі та безпринципні вчинки, нелюдські.

Також Марічка подякувала героїчним вчинкам ЗСУ та сказала, що українці ніколи не віддадуть агресору жодного шматка землі і ніколи не пробачать вторгнення.

Наші захисники, наш генофонд, колір нації ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Люди тікають, рятують дітей. Наша армія нікуди не втече, як і президент. Вони боротимуться до останнього. Жодного міста не взято. Для тих росіян, хто натхнен ідеєю імперіалізму в 21-му столітті, яким мало бути найбільшою країною по території у світі, але їм треба ще. І завжди ще. І ці апетити будуть завжди невгамовними. Дай ти агресорові бодай шматочок землі, чужий. Так от ніхто не дасть. 4, поки що 4 тисячі окупантських вояків уже злягли на українській землі, самі не розуміючи, за що вони гинуть. І буде більше. Тому що українська армія сильна, як ніколи. І український народ – єдиний, як ніколи. Але коли останній український чобіт повернеться назад, туди, звідки прийшов, або зляже тут, ми ніколи не забудемо, і ніколи не вибачимо злочинне мовчання та відсутність частини.

Співачка закликала росіян робити свій вибір

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Тих росіян, які, напевно, заважають зараз створити величезну кількість людей, просто приголомшливо велику кількість людей на Червоній площі, які бояться і які вірять. І, на жаль, тих, хто вірить чи кому зручно брехати самому собі, їх багато серед людей, навіть серед моїх друзів. Хлопці, але зробіть правильний вибір вже зараз, бо наслідки не забаряться. Схаменіться, вдайтеся до здорового глузду. Слава Україне! Люблю свою країну безмежно і вдячна нашим ЗСУ! Слава ЗСУ, слава президенту, слава Україні!

Дивіться емоційне відео від артистки.

Зазначимо, українські знаменитості продовжують дякувати ЗСУ та намагаються мотивувати адекватних росіян виходити на мітинги проти війни.

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Також західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна та підтримали у цей непростий час Україну.

  • Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття
  • Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
  • Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
  • Сімейство Кардаш'ян також звертають увагу миру на війну в Україні.
  • Знаменита співачка Мадонна , заявивши, що Путін порушив усі існуючі договори про права людини
  • Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
  • Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
  • Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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