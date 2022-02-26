Вони без сорому та совісті бомбять житлові райони: Марічка Яремчук засудила війну та звернулася до росіян

Після тривалої паузи артистка записала емоційне звернення щодо нападу Росії на Україну

Співачка записала відеозвернення / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Співачка Марія Яремчук давно не тішила шанувальників своєю появою. А цього разу, на жаль, привід виявився зовсім не творчим. У країні йде війна, ніхто не залишається байдужим. Артистка засудила російську війну в Україні і звернулася до росіян з вимогою зробити свій вибір і нарешті отямитися від божевілля.

І інстаграм Яремчук озвучила таке:

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Я чудово розумію, що в Росії є розсудливі люди. Але мої колишні друзі продовжують мені писати, що ми перебуваємо в полоні у нацистської влади і що 8 років бомбили Донбас. І я хочу сказати вам, мої колишні друзі: Прокиньтеся, схаменіться, почуйте з моїх вуст. Ні я, ні будь-хто інший у цій країні не перебуваємо в полоні при владі, яку ми самі обрали. Це народом обрана влада.

Артистка назвала варварства російської армії в Україні:

Жодного солдата зараз немає за територією України. Це зараз мене, мої міста, мою столицю намагаються полонити армія РФ. Вони без сорому та совісті бомбять житлові райони, бомбять дитячі будинки, лікарні. Вони переїжджають танками цивільні автомобілі з людьми усередині. Це абсолютна правда, жахливі та безпринципні вчинки, нелюдські.

Також Марічка подякувала героїчним вчинкам ЗСУ та сказала, що українці ніколи не віддадуть агресору жодного шматка землі і ніколи не пробачать вторгнення.

Наші захисники, наш генофонд, колір нації ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Люди тікають, рятують дітей. Наша армія нікуди не втече, як і президент. Вони боротимуться до останнього. Жодного міста не взято. Для тих росіян, хто натхнен ідеєю імперіалізму в 21-му столітті, яким мало бути найбільшою країною по території у світі, але їм треба ще. І завжди ще. І ці апетити будуть завжди невгамовними. Дай ти агресорові бодай шматочок землі, чужий. Так от ніхто не дасть. 4, поки що 4 тисячі окупантських вояків уже злягли на українській землі, самі не розуміючи, за що вони гинуть. І буде більше. Тому що українська армія сильна, як ніколи. І український народ – єдиний, як ніколи. Але коли останній український чобіт повернеться назад, туди, звідки прийшов, або зляже тут, ми ніколи не забудемо, і ніколи не вибачимо злочинне мовчання та відсутність частини.

Співачка закликала росіян робити свій вибір

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Тих росіян, які, напевно, заважають зараз створити величезну кількість людей, просто приголомшливо велику кількість людей на Червоній площі, які бояться і які вірять. І, на жаль, тих, хто вірить чи кому зручно брехати самому собі, їх багато серед людей, навіть серед моїх друзів. Хлопці, але зробіть правильний вибір вже зараз, бо наслідки не забаряться. Схаменіться, вдайтеся до здорового глузду. Слава Україне! Люблю свою країну безмежно і вдячна нашим ЗСУ! Слава ЗСУ, слава президенту, слава Україні!

Дивіться емоційне відео від артистки.

Зазначимо, українські знаменитості продовжують дякувати ЗСУ та намагаються мотивувати адекватних росіян виходити на мітинги проти війни.

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Також західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна та підтримали у цей непростий час Україну.