За крок до чвертьфіналу Танці з зірками залишили Саша Зарицька та Юрій Мєшков

Яка пара залишила "Танці зі зірками" в 10 ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Складно повірити, але на "Танцях з зірками" минула десята неділя. У цьому ефірі вперше всі учасники танцювали не лише з партнерами, а й із членами своїх сімей, а хтось готував номери поза зірковим паркетом.

Раніше ми розповідали, як пройшов третій випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна", а також – хто покинув проєкт.

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Так, під загрозою вильоту в десятому ефірі танців опинилися Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Після "танцю за життя" проєкт залишили Олександра Зарицька і Юрій Мєшков.

Дивіться, як пара станцювала самбу:

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Турнірну таблицю у десятому ефірі "Танців з зірками" очолили Діма Каднай та Аліна Лі, аутсайдерами вже не вперше були Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

Турнірна таблиця у десятому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом усього ефіру.

Одна з пар цього вечора танцювала не на паркеті, але з'явилася у студії під час шоу результатів – це були Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, які перехворіли на коронавірус.

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