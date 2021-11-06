DZIDZIO освідчився Жирафі і шльопнув Полякову: подробиці третього випуску шоу Маска

Цієї суботи телеканал "Україна" показав третій епізод найзагадковішого шоу країни. Дізнайтесь, як пройшов випуск і хто залишив проєкт

Як пройшов третій випуск шоу "Маска" / Фото: YouTube, instagram.com/maskaukrainetv

У новому епізоді загадкового шоу "Маска" на одного зіркового детектива було більше – ведущий Володимир Остапчук приміряв образ Шерлока Голмса. Хоча Насті Каменських, Олегу Виннику, Олі Поляковій, DZIDZIO та Андрію Данилку він не допомагав.

Нагадаємо, що тиждень тому на шоу "Маска" викрили Грифона, яким виявився відомий український футболіст

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Відкрило третій вечір "Маски" мі-мі-мішне Порося. Прозвучали версії, що це може бути Михайло Поплавський або ж хтось спеціально заплутує детективів шоу.

Порося у третьому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Кожан іноді лякає зіркових детективів своїм мінливим настроєм. Проте щодо нього були озвучені нові припущення – це може бути Фагот чи Віталій Борисюк.

Кожан у новому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

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Феєю, на думку зіркових експертів гіпершоу, можуть бути Анна Різатдінова, Лілія Подкопаєва або навіть Лілія Ребрик.

Фея у третьому випуску гіпершоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далі на шоу "Маска" відбулося традиційне перше голосування, яке визначило першого претендента на виліт – це була Фея.

Другу частину випуску відкрив Робот, у костюмі якого точно ховається жінка. Хоча детективи "Маски" все ще не мають однозначних припущень – хто це може бути. А може, це Оля Цибульська?

Робот у новому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Котик зарядив позитивом усіх глядачів шоу "Маска" під час свого виступу. Це вже його друга поява на сцені гіпершоу, а у детективів з'явилися нові припущення – це може бути Діма Коляденко чи Даніель Салем.

Котик на шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Жирафа, в яку так закоханий DZIDZIO запалила ефір "Маски". Вона виконала пісню The Hardkiss та Монатика – Кобра, через що багато хто вирішив, що під маскою ховається Юлія Саніна. Навіть манера виконання Жирафи дуже нагадує Юлину.

Жирафа у третьому випуску "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Друге голосування визначила ще одного аутсайдера вечора – це був Котик. Разом з Феєю він пережив третє голосування, в якому вже беруть участь лише глядачі "Маски".

Котик та Фея опинилися під загрозою вильоту в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Хто розсекретив себе у третьому випуску гіпершоу, ми розповідали тут.

Дивіться новий випуск найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" наступної суботи, 13 листопада, о 21:00, на телеканалі "Україна".

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