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У десятому ефірі Танців з зірками замість пари танцювала голограма (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 23:05
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Ольга Харлан та Дмитро Дікусар перебувають на самоізоляції. Незважаючи на хворобу та тяжкий стан, пара підготувалася до нового ефіру шоу
Як Ольга Харлан та Дмитро Дікусар виступили у 10 випуску "Танців з зірками"
Як Ольга Харлан та Дмитро Дікусар виступили у 10 випуску "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Та вийти на паркет Ольга та Діма все ж не змогли. Натомість замість них у студії танцювального шоу з'явилося зображення пари. Для десятого вечора, присвяченого сім'ї, Харлан та Дікусар підготували ча-ча-ча – вони танцювали дистанційно.

А вчора на телеканалі "Україна" вийшов новий випуск найзагадковішого шоу країни "Маска", де розсекретили ще одного загадкового персонажа. Дізнайтесь, хто ховався у костюмі Феї.

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Як ми вже писали, у десятому ефірі "Танців з зірками" учасники виходили на паркет разом із членами своїх сімей. Крім того, всі пари готували по два танці.

Дивіться, як у десятому ефірі станцювали Ольга Харлан та Дмитро Дікусар:

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Після номеру Ольга та Дмитро розповіли про своє самопочуття. Спортсменка зізналася, що їй набагато краще, ніж Дікусару, та що вони вже майже вилікувалися.

Із другим танцем Ользі Харлан допомагала її старша сестра Тетяна, яка раніше вже з'являлася в цьому сезоні проєкту. Фрістайл обидві дівчини до прямого ефіру записали вдома.

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Ольга Харлан та її сестра – Фрістайл:

Після продемонстрованого відео Ольга та Дмитро повідомили, що вони отримали негативний результат тесту на COVID-19, а отже можуть повернутися на паркет. І вони це зробили. Пара встигла приїхати до студії на момент оголошення результатів голосування.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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