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Гвоздьова зраділа, що MELOVIN покинув Танці зі зірками: Справедливість перемогла

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
1 листопада, 12:07
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Ілона Гвоздьова часто критикувала виступи MELOVIN та його партнерки Лізи Русиної на "Танцях зі зірками"
Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"
Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

Популярна танцівниця та хореографиня не раз говорила, що MELOVIN та Ліза Русіна були технічно однією з найслабших пар на проєкті. Так що виліт співака із проєкту Гвоздьова вважає справедливим.

Не зарікайся, не біжи попереду паровоза, не кидайся гучними фразами, якщо не вистачає досвіду, розуму та професіоналізму. Тепер я можу спокійно спати! Вибачте, накипіло і справедливість перемогла, – написала Ілона у себе в Instagram.

Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками"
Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

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У коментарях на посаду танцівниці відреагували по-різному. Одні підтримали думку Ілони.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Інші вважають, що не варто було писати такий пост.

Скріншот:Instagra,

Нагадаємо, минулого тижня між Ілоною Гвоздьовою та MELOVIN вибухнув новий скандал. Танцівниця та хореографиня розповіла, що під час підготовки до спільного танцю для проєкту співак та його партнерка постійно відволікалися, знімали відео у TikTok, займалися іншими справами та MELOVIN дозволяв собі з'являтися у залі у нетверезому вигляді.

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Співак після таких одкровень про спільні репетиції звинуватив Ілону Гвоздьову в лицемірстві . Хореографиня після коментаря співака зізналася, що не шкодує про свої слова

Раніше Ілона Гвозьова ексклюзивно для "Сегодня" прокоментувала конфлікт із MELOVIN.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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