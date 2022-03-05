Земфіра та Рената Литвинова покинули Росію

Цей зірковий тандем прийняв рішення покинути Росію / Фото: скріншот

Йде десятий день війни, яку розпочав Путін проти українського народу. Росія, в якій ніколи і не було демократії, тепер зовсім демонструє всі жахи тоталітаризму, забороняючи свободу слова, називаючи правду фейком. І тепер одна за одною з'являтимуться новини про те, що російські зірки залишають країну-агресора.

Так, Телеграм-канали повідомляють, що співачка Земфіра та актриса Рената Литвинова покинули Росію: їх вже бачили в одному з аеропортів у Франції

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Литвинова та Земфіра / скріншот

Також Земфіра на своїй сторінці в інстаграм видалила всі публікації, залишивши тільки одну із закликом "Ні війні", що відкрито говорить про те, що вона не підтримує дії російської влади.

скріншот з інстаграм Земфіри

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам , чому українцям не варто розповідати про "братні народи".

Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.