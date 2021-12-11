Життя після реаліті: як склалося доля героїв проєкту "Холостячка-2"?

Життя учасників після проекту "Холостячка" / Фото: пресс-служба СТБ

У фінальному пост-шоу другого сезону "Холостячки" стало відомо, що Андрій Задворний та Злата Огнєвіч не змогли побудувати стосунки після проєкту. Наразі колишні закохані переживають важкий розрив.

Підтримкою для дівчини став інший чоловік, фаворит глядачів – Максим Тарапата. Але як живуть інші герої реаліті?

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Дмитро Шевченко

Прощання зі Златою у фіналі шоу стало потрясінням як для глядачів, так і для учасників. У пост-шоу Дмитро розповів, що після закінчення зйомок переїхав жити до Києва та серйозно зайнявся тренуваннями.

Життя Шевченка набуло нових напрямків. Так він встиг знятися в одному з епізодів серіалу, а також знайти нові стосунки. Особистість своєї обраниці Діма поки не афішує, але, як з’ясувалося, її може знати Злата... адже дівчата живуть в одному під'їзді.

Дмитро Шевченко зараз живе у Києві та будує нові відносини / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

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Андрій Хветкевич

Проєкт дав можливість Андрію подивитися на себе з боку та зрозуміти, які сторони йому час пропрацювати. Бізнесмен вирішив влаштуватися в Майамі, а також почав працювати з психологом. До того ж, чоловік зважився і на зміни у зовнішності – Андрій зробив пересадку волосся.

Андрій Хветкевич переїхав до Майамі / Фото: instagram.com/diveeasy

Васко Младенов

Тенісист вирішив перебратися в Україну на постійне місце проживання. У Києві Васко проводить персональні тренування тенісу та активно займається музикою. За словами чоловіка, його серце зараз вільне і він готовий до нових стосунків.

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Васко хоче здобути громадянство України / Фото: СТБ

Вінченцо Дулепа

Ресторатор став більше приділяти часу бізнесу та збирається відкрити власний ресторан у Києві. Тож зараз він переїхав до столиці. За словами Вінченцо, він хоче розпочати нові стосунки і тому постійно знайомиться з новими людьми та ходить на побачення з дівчатами.

Вінченцо відкриває ресторан у Києві / Фото: пресс-служба СТБ

Також прямо в ефірі пост-шоу одразу два учасники проєкту зважилися на серйозний крок та зробили пропозиції руки та серця своїм коханим. Олег Плахотнюк зв'яже себе узами шлюбу зі своєю колишньою громадянською дружиною Яною, а Павлу Богдану дівчина Юлія пообіцяла подумати.

А Роман Васильєв потрапив у любовний трикутник з колишніми учасницями 11 сезону шоу "Холостяк". Ображені Надін Медведчук та Олександра Миколюк прийшли з'ясовувати стосунки з Романом просто у студії.

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