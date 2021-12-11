Жизнь после реалити: как сложилась судьба героев проекта "Холостячка-2"?

Жизнь участников после проекта "Холостячка" / Фото: пресс-служба СТБ

В финальном пост-шоу второго сезона "Холостячки" стало известно, что Андрей Задворный и Злата Огневич не смогли построить отношения после проекта. Сейчас бывшие влюбленные переживают тяжелый разрыв.

Поддержкой для девушки стал другой мужчина, фаворит зрителей – Максим Тарапата. Но как живут другие герои реалити?

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Дмитрий Шевченко

Прощание со Златой в финале шоу стало потрясением как для зрителей, так и для участников. В пост-шоу Дмитрий рассказал, что после окончания съемок переехал жить в Киев и серьезно занялся тренировками.

Жизнь Шевченко приобрела новые направления. Так, он успел сняться в одном из эпизодов сериала, а также найти новые отношения. Личность своей избранницы Дима пока не афиширует, но, как оказалось ее может знать Злата...ведь девушки живут в одном подъезде.

Дмитрий Шевченко сейчас живет в Киеве и строит новые отношения / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

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Андрей Хветкевич

Проект дал возможность Андрею посмотреть на себя со стороны и понять, какие стороны ему пора проработать. Бизнесмен решил обосноваться в Майами, а также начал работать с психологом. Кроме того, мужчина решился и на перемены во внешности – Андрей сделала пересадку волос.

Андрей Хветкевич переехал в Майами / Фото: instagram.com/diveeasy

Васко Младенов

Теннисист принял решение перебраться в Украину на постоянное место жительства. В Киеве Васко проводит персональные тренировки тенниса и активно занимается музыкой. По словам мужчины, его сердце сейчас свободно и он готов к новым отношениям.

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Васко хочет получить гражданство Украины / Фото: СТБ

Винченцо Дулепа

Ресторатор стал больше уделять времени бизнесу и собирается открыть собственный ресторан в Киеве. Поэтому сейчас он переехал в столицу. По словам Винценцо, он хочет начать новые отношения и поэтому постоянно знакомится с новыми людьми и ходит на свидания с девушками.

Винченцо открывает ресторан в Киеве / Фото: пресс-служба СТБ

Также прямо в эфире пост-шоу сразу два участника проекта решились на серьезный шаг и сделали предложения руки и сердца своим возлюбленным. Олег Плахотнюк свяжет себя узами брака со своей бывшей гражданской супругой Яной, а вот Павлу Богдану девушка Юлия пообещала еще подумать.

А вот Роман Васильев попал в любовный треугольник с бывшими участницами 11 сезона шоу "Холостяк". Обиженные Надин Медведчук и Александра Миколюк пришли выяснять отношения с Романом прямо в студии.

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