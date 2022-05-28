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"Золота гілка" Канн-2022 їде до Швеції. Усі переможці фестивалю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 травня, 23:45
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Сьогодні ввечері відбулася урочиста церемонія закриття 75-го кінофестивалю Канна, під час якої були оголошені всі лауреати
Каннський кінофестиваль 2022 – усі переможці
Каннський кінофестиваль 2022 – усі переможці / Фото: Getty Images

Один із найбільших міжнародних кінооглядів – Каннський кінофестиваль, проходив з 17 травня та завершився сьогодні, 28 травня.

Володарем "Золотої пальмової гілки" 75-го кінофестивалю Канна став фільм шведського режисера Рубена Естлунда "Трикутник печалі".

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Кінофестиваль відкрив фільм Мішеля Хазанавічуса. Спочатку фільм називався "Z". Але після початку війни Росії проти України представники української кіноіндустрії звернулися до організаторів кінофестивалю із протестом щодо назви фільму відкриття. Адже тепер Z – символ російської агресії проти українців, який РФ використовує як свастику.

Після цього Мішель Хазанавічус підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму .

Пропонуємо дізнатися, хто цього року отримав заповітні нагороди одного із головних кінофестивалів світу.

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Повний список усіх переможців Каннського кінофестивалю 2022

  • Гран-прі – "Зірки опівдні" (Клер Дені) та "Близько" (Лукас Донт)
  • Найкращий режисер – Пак Чхан-ук ("Рішення піти")
  • Найкращий сценарій – Тарік Салех ("Хлопець з небес")
  • Найкраща чоловіча роль – Сон Кан-хо ("Посередник")
  • Найкраща жіноча роль – Зара Амір Ебрахімі ("Священний павук")
  • Приз журі – "Іа" (Єжи Сколимівський) та "Вісім гір" (Шарлотта Вандермерш та Фелікс ван Гронінген)
  • "Золота камера" – War Pony (Райлі Кіо та Джина Гаммелл)
  • Cпеціальний приз на честь 75-річчя кінофестивалю – "Торі та Локита" (брати Люк та Жан-П'єр Дарденни)

Секція Особливий погляд

  • Гран-прі – "Найгірший" режисерів Лізи Акока та Романа Гере (Франція)
  • Приз журі – "Країна радості" режисера Саїма Садіга (Пакистан)
  • Найкращий режисер – Олександр Белц за фільм "Метроном"
  • Маха Хадж (Середземноморська лихоманка ).
  • Найкращий сценарій – Маха Хадж за фільм "Середземноморська лихоманка"
  • Приз журі дістався французькому режисеру Лоле Куіворон за фільм "Родео".

"Особливий погляд" (Un Certain Regard) – друга за значимістю (після основного конкурсу) програма Каннського кінофестивалю. Ця секція присвячена арт-хаусним фільмам та проходить паралельно з основним конкурсом.

Зазначимо, що у "Особливому погляді" була представлена кінокартина українського режисера "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного. У день прем'єри картина на фестивалі Максим із командою влаштували перформанс, щоб привернути увагу до війни в Україні .

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Максим Наконечний та інші члени команди фільму "Бачення метелика" провели акцію на підтримку України у Каннах
Максим Наконечний та інші члени команди фільму "Бачення метелика" провели акцію на підтримку України у Каннах / Фото: Getty Images

Спеціальний приз журі премії "Золоте око" за найкраще документальне кіно Каннського кінофестивалю отримав фільм "Маріуполіс 2" , який зняв литовський режисер Мантас Кведаравічюс, який загинув у квітні цього року у Маріуполі.

Також зазначимо, що фільм українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" викликав шквал овацій на кінофестивалі Канна глядачі аплодували стоячи цілих шість хвилин!

Також на 75-му Каннському кінофестивалі були показані українські фільми – документальні стрічки. Life to the limit та "Залізна сотня".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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