Про справу Анни Сорокіної кілька років тому гула вся американська преса. Пізніше Netflix викупив права на екранізацію її історії

Про що серіал "Вигадана Анна", про який усі говорять / Фото: Netflix

Цілий рік молода та розкішна Анна Делві обманювала багатих (і не дуже) жителів Манхеттена, заводячи корисні знайомства та відпочиваючи за їх рахунок.

Всі Нью-Йорку її знали як спадкоємницю багатих батьків і вона справді так виглядала. Більше того, Ганна витрачала значні суми і не скупилася на чайові.

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Хто така Ганна Делві

Серіал "Вигадана Анна" заснований на реальній історії дочки російського далекобійника – Анни Сорокіної. Анна народилася у Підмосков'ї, та її родина переїхала до Німеччини. Дівчина завжди прагнула чогось більшого, а батькам говорила, що її майбутнє – це найкраща інвестиція.

Справжня Анна Сорокіна / Фото: instagram.com/theannadelvey

Відучившись зовсім небагато в лондонському коледжі, Анна перебралася до Парижа. Там вона влаштувалася на стажування в журналі Purple і придумала псевдонім – Анна Делві. У 2016 році вона переїхала до Нью-Йорка, де і почався її період "золотого життя", що закінчився СПОЙЛЕР! тюремним ув'язненням.

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Із в'язниці на екрани

У 2018 році Netflix викупив права на екранізацію статті New York Magazine, де розповідається історія аферистки, і заплатив Анні Сорокіній 320 тисяч доларів за використання її історії. Сценарій "Вигадана Анна" написала Шонда Раймс – автор "Анатомії пристрасті" та "Скандала". Роль Сорокіної дісталася зірці "Озарка" Джулії Гарнер.

Джулія Гарнер у ролі Анни Сорокіної / Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

Сюжет (зі спойлерами)

На початку першого епізоду глядачів мимохіть знайомлять із головною героїнею, яка знаходиться за ґратами, а більше часу приділяють журналістці Вівіан (Анна Кламські), яка хапається за справу Сорокіної, сподіваючись реабілітувати свою кар'єру.

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Вівіан знайомиться з аферисткою та намагається вмовити її на інтерв'ю, адже це буде справжній ексклюзив. Вона розшукує всіх, хто знав Анну Делві, щоб вивчити її історію та докопатися до істини.

Анна Кламські у ролі Вівіан / Фото: Netflix

Журналістка вражена тим, як юна дівчина спромоглася провернути таку історію практично без долара в кишені, і так віртуозно обводити людей навколо пальця. Ні, Анна Делві не дурна злодійка, яку її виставляють у суді, вона – майстерний маніпулятор.

Анна Делві в суді / Фото: Netflix

Після кількох спроб, Вівіан все ж таки вдається домогтися розташування підслідної Анни Делві і жінки укладають угоду – сенсація в обмін на популярність.

Журналістка розслідує всі деталі обману Анни. Від її знайомих вона дізнається, що обвинувачена поводилася досить холодно, причому всі хотіли бути поруч із нею. Анна змінювала зовнішність, але незмінними були її вольовий характер та розважливість.

Делві носила найдорожчі бренди, мала бездоганний смак, вона завжди говорила те, що думає.

Я ціную жінок, які не намагаються справити враження...А ще в неї приголомшливий смак, – каже про Анну Делві одна з її знайомих.

Анна Делві у серіалі "Вигадана Анна" / Фото: instagram.com/juliagarnerofficial

Анна Сорокіна отримувала сотні тисяч доларів від своїх багатих друзів, обіцяла їм повернути гроші, але, звісно, цього так і не зробила.

Зрештою її розкрили та звинуватили у розкраданні великих сум. Делві повинна була декільком готелям, в яких проживала і розраховувалася фальшивими чеками, а також численним знайомим, за чий рахунок літала в Італію і навіть хотіла викупити будинок на Манхеттені.

Героїня своєї провини не визнала і стверджувала, що потрапила до в'язниці помилково. Вона також вірила, що змогла б заробити та повернути всі борги.

Що зараз із Анною Сорокіною

Суд засудив аферистку на чотири роки в'язниці. Під час ув'язнення вона вела блог і розповідала про своє життя за ґратами.

У лютому минулого року Анна Сорокіна вийшла на волю раніше за термін – за хорошу поведінку, відновила акаунти в соцмережах і продовжує ділитися подробицями свого життя. Зараз на Instagram Анни Делві підписано понад 250 тисяч фоловерів.