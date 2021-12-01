Самому ексцентричному режисерові Голлівуду – 86!

Сьогодні святкує своє 86-річчя один із найбільш ексцентричних представників Голлівуду – легендарний американський кінорежисер, письменник, сценарист, продюсер та актор Вуді Аллен

Сьогодні Вуді Аллен святкує 86-річчя / Фото: Getty Images

За свою велику кар'єру він встиг зняти 41 фільм, стати чотириразовим лауреатом "Оскара", отримати три "Золоті глобуси" та вісім премій Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA).

Справжнім проривом для сьогоднішнього іменинника стала комедійна мелодрама "Енні Голл", яка отримала чотири статуетки "Оскар", а сам Аллен – дві з них, за найкращу режисуру та найкращий сценарій.

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В 1992 році цей шедевр було внесено до Національного реєстру фільмів. "Енні Голл" доступний за передплатою OLL.TV

"Енні Голл" – фільм про роман коміка та співачки / Фото: Скріншот з YouTube

Дія картини відбувається у Нью-Йорку. Сюжет розповідає про зародження, розвиток та згасання любовного роману між стендап коміком Елві Сінгером та талановитою співачкою Енні Голл.

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Він – єврей-невротик, який скрізь підозрює антисемітські змови і вже 15 років відвідує психоаналітика, а вона – велелюбна, романтична дівчина з чудовим почуттям гумору.

Цього дня не можна не відзначити і одну з останніх робіт Вуді Аллена – комедійний фільм "Магія місячного світла" з Еммою Стоун та Коліном Фертом у головних ролях.

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Кадр із фільму "Магія місячного світла" / Фото: oll.tv

Дія фільму відбувається у 1928 році. Давній друг просить майстра ілюзій, відомого англійського фокусника Стенлі Кроуфорда допомогти в одній делікатній справі. Артист вирушає на Лазурний берег, до будинку багатого сімейства, яке потрапило під чари молодої американки, яка морочить людям голови спіритичними сеансами.

Кроуфорд вважає Софі Бейкер професійною аферисткою і не спускає з неї очей. Але як не намагається, не може знайти нічого кримінального. Незабаром між противниками виникає особлива напруга.

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