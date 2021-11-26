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Секс та місто: коли і де українці зможуть переглянути продовження серіалу

Дивіться на OLL.TV
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
26 листопада, 08:00
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Сіквел культового серіалу "Секс та місто" стартує 10 грудня! Де можна буде переглянути продовження легендарної історії про чотирьох подруг – дізнайтесь у матеріалі
Де в Україні можна буде переглянути продовження "Сексу та міста"
Де в Україні можна буде переглянути продовження "Сексу та міста" / Фото: Getty Images, скріншот

Продовження телехіту "Секс та місто" чекали 17 років! Два повнометражні фільми не вбили надію фанатів на серіальне повернення Кері Бредшоу та її подруг, з їхніми відвертими розмовами про секс і стосунки, бурхливими, але гарними пригодами в улюбленому Нью-Йорку. І ось час Х настав!

Цього літа творці завершили зйомки сіквела серіалу під назвою And Just Like That ...(І просто так ...). Вже у грудні він вийде на екрани. Українці зможуть побачити прем'єру продовження "Сексу та міста" одночасно з усім світом – 10 грудня в Амедіатеці на OLL.TV.

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Загалом серіал продюсера Даррена Стара проіснував шість сезонів, і з моменту першого ефіру 1998-го року було знято 94 епізоди. 2004 року продюсери оголосили про завершення серіалу. За цей час проєкт "Секс та місто" отримав 15 телевізійних премій.

Що буде в продовженні

Новий сезон складається із 10 серій по 60 хвилин. У ньому знялися три головні актриси серіалу: Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта). Кім Кеттролл (Саманта) відмовилася брати участь у проєкті.

За словами творців, глядачі побачать мегаполіс у розпал пандемії, будуть нові герої, нові пригоди нью-йоркських модниць та нові зустрічі зі старими коханцями. На зміну Саманті прийшли дві героїні: сильна, впливова афроамериканка та жінка-азіатка. Сам сюжет досі залишається інтригою. Чи розлучиться Керрі з чоловіком її мрії містером Бігом – теж неясно. Але що відомо точно – це буде історія вже трьох головних героїнь після 50-ти. Вони, як і раніше, залишаються найкращими подругами.

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Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку
Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер на зйомках продовження фільму "Секс у великому місті" в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Все почалося із сексу

Серіал створювався за романом Кендіс Бушнелл, який базувався на персональній газетній колонці про взаємини протилежних статей у сучасному Нью-Йорку. Згодом історії стали надто відвертими, і авторка побоялася, що їх прочитають її батьки. Так з'явилася журналістка Керрі Бредшоу, яку у "Сексі та місті" зіграла Сара Джессіка Паркер.

До телефеномену Даррена Стара ще нікому не вдавалося так відверто і довго – протягом шести сезонів і п'яти років зйомок – говорити про секс, віртуозно уникаючи непристойності і не забуваючи про гумор.

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Ми знімали серію про кохання втрьох, – розповідала Кім Кеттролл, – ми знімали серію про мастурбацію, ми знімали серію про анальний секс, про те, як люди соромляться тих, з ким сплять, ми знімали серії про чоловіків, які віддають перевагу моделям і жінкам, які віддають перевагу чоловікам молодшим за себе. Тобто ми торкалися всього спектра можливих тем.

Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Керрі Бредшо та Кім Кетролл у 1999 році
Синтія Ніксон, Крістін Девіс, Керрі Бредшо та Кім Кетролл у 1999 році / Фото: Getty Images

Чим серіал закінчився тоді

Хепі-ендом. Як зауважила продюсерка Сара Джессіка Паркер – чому б не дозволити Керрі стати щасливою? Після роману з російським художником (Михайло Баришніков), Керрі знову зустріла свого містера Біга і нарешті вони залишилися разом. Міранда вийшла заміж за батька своєї дитини Стіва. Шарлотта прийняла іудаїзм і вийшла заміж за Гаррі, вони вдочерили дівчинку з Китаю. Саманта продовжувала зустрічатися із молодим актором Смітом.

/ Фото: Instagram

Що спільного між Сарою та Керрі?

Пам'ятаєте приголомшливу гардеробну Керрі, повну дизайнерських знахідок і карколомного взуття? Це все не про Сару Джесіку Паркер. Акторка не любить макіяж: її максимум – це швидко підвести очі. Все.

Я та Керрі – абсолютно різні. Я в порівнянні з нею зовсім погануля, – сміється вона.

Але, як зізналася Паркер, одна річ гардероба точно є і в Керрі, і в Сари – це чорний бюстгальтер. І ще їх поєднує любов до Нью-Йорка.

Це мій дім. Місце, за яким я сумую найбільше і яке, як і раніше, залишається для мене величезним джерелом натхнення, – зізналася Сара Джессіка в інтерв'ю ELLE.

В Україні прем'єру серіалу "І просто так" можна буде легально подивитися в Амедіатеці на сервісі OLL.TV з 10 грудня.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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