Самому эксцентричному режиссеру Голливуда – 86!

Сегодня празднует свое 86-летие один из самых эксцентричных представителей Голливуда – легендарный американский кинорежиссер, писатель, сценарист, продюсер и актер Вуди Аллен

Сегодня Вуди Аллен празднует 86-летие / Фото: Getty Images

За свою внушительную карьеру он успел снять 41 фильм, стать четырехкратным лауреатом "Оскара", получить три "Золотых глобуса" и восемь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Настоящим прорывом для сегодняшнего именинника стала комедийная мелодрама "Энни Холл", получившая четыре статуэтки "Оскар", а сам Аллен – две из них, за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

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В 1992 году этот шедевр был внесен в Национальный реестр фильмов. "Энни Холл" доступен по подписке на OLL.TV

"Энни Холл" – фильм о романе комика и певицы / Фото: Скриншот из YouTube

Действия картины происходят в Нью-Йорке. Сюжет рассказывает о зарождении, развитии и угасании любовного романа между стендап комиком Элви Сингером и талантливой певицей Энни Холл.

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Он – еврей-невротик, который везде подозревает антисемитские заговоры и уже 15 лет посещающий психоаналитика, а она – любвеобильная, романтичная девушка с прекрасным чувством юмора.

В этот день нельзя не отметить и одну из самых последних работ Вуди Аллена – комедийный фильм "Магия лунного света" с Эммой Стоун и Колином Фертом в главных ролях.

Кадр из фильма "Магия лунного света" / Фото: oll.tv

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Действие фильма происходит в 1928 году. Давний друг просит мастера иллюзий, известного английского фокусника Стэнли Кроуфорда помочь в одном деликатном деле. Артист отправляется на Лазурный берег, в дом богатого семейства, попавшего под обаяние молодой американки, морочащей людям головы спиритическими сеансами.

Кроуфорд считает Софи Бейкер профессиональной аферисткой и не спускает с нее глаз. Но как ни старается, не может разглядеть ничего криминального. Очень скоро между противниками возникнет особое напряжение...

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