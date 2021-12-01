Самому эксцентричному режиссеру Голливуда – 86!

За свою внушительную карьеру он успел снять 41 фильм, стать четырехкратным лауреатом "Оскара", получить три "Золотых глобуса" и восемь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Настоящим прорывом для сегодняшнего именинника стала комедийная мелодрама "Энни Холл", получившая четыре статуэтки "Оскар", а сам Аллен – две из них, за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
В 1992 году этот шедевр был внесен в Национальный реестр фильмов. "Энни Холл" доступен по подписке на OLL.TV
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Действия картины происходят в Нью-Йорке. Сюжет рассказывает о зарождении, развитии и угасании любовного романа между стендап комиком Элви Сингером и талантливой певицей Энни Холл.
Он – еврей-невротик, который везде подозревает антисемитские заговоры и уже 15 лет посещающий психоаналитика, а она – любвеобильная, романтичная девушка с прекрасным чувством юмора.
В этот день нельзя не отметить и одну из самых последних работ Вуди Аллена – комедийный фильм "Магия лунного света" с Эммой Стоун и Колином Фертом в главных ролях.
Действие фильма происходит в 1928 году. Давний друг просит мастера иллюзий, известного английского фокусника Стэнли Кроуфорда помочь в одном деликатном деле. Артист отправляется на Лазурный берег, в дом богатого семейства, попавшего под обаяние молодой американки, морочащей людям головы спиритическими сеансами.
Кроуфорд считает Софи Бейкер профессиональной аферисткой и не спускает с нее глаз. Но как ни старается, не может разглядеть ничего криминального. Очень скоро между противниками возникнет особое напряжение...
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