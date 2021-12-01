Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря

Злата и Тарапата

Что с Деми Мур?

Жена Кейджа

Потап с отцом

Шоу "Маска". Сезон 2

Пьяные звезды
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Самому эксцентричному режиссеру Голливуда – 86!

Смотрите на OLL.TV
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 13:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня празднует свое 86-летие один из самых эксцентричных представителей Голливуда – легендарный американский кинорежиссер, писатель, сценарист, продюсер и актер Вуди Аллен
Сегодня Вуди Аллен празднует 86-летие
Сегодня Вуди Аллен празднует 86-летие / Фото: Getty Images

За свою внушительную карьеру он успел снять 41 фильм, стать четырехкратным лауреатом "Оскара", получить три "Золотых глобуса" и восемь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Настоящим прорывом для сегодняшнего именинника стала комедийная мелодрама "Энни Холл", получившая четыре статуэтки "Оскар", а сам Аллен – две из них, за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Реклама

В 1992 году этот шедевр был внесен в Национальный реестр фильмов. "Энни Холл" доступен по подписке на OLL.TV

"Энни Холл" – фильм о романе комика и певицы
"Энни Холл" – фильм о романе комика и певицы / Фото: Скриншот из YouTube

Действия картины происходят в Нью-Йорке. Сюжет рассказывает о зарождении, развитии и угасании любовного романа между стендап комиком Элви Сингером и талантливой певицей Энни Холл.

Реклама

Он – еврей-невротик, который везде подозревает антисемитские заговоры и уже 15 лет посещающий психоаналитика, а она – любвеобильная, романтичная девушка с прекрасным чувством юмора.

Фильм "Энни Холл"
смотрите на olltv
Смотреть

В этот день нельзя не отметить и одну из самых последних работ Вуди Аллена – комедийный фильм "Магия лунного света" с Эммой Стоун и Колином Фертом в главных ролях.

Кадр из фильма "Магия лунного света"
Кадр из фильма "Магия лунного света" / Фото: oll.tv

Реклама

Действие фильма происходит в 1928 году. Давний друг просит мастера иллюзий, известного английского фокусника Стэнли Кроуфорда помочь в одном деликатном деле. Артист отправляется на Лазурный берег, в дом богатого семейства, попавшего под обаяние молодой американки, морочащей людям головы спиритическими сеансами.

Кроуфорд считает Софи Бейкер профессиональной аферисткой и не спускает с нее глаз. Но как ни старается, не может разглядеть ничего криминального. Очень скоро между противниками возникнет особое напряжение...

Фильм "Магия лунного света"
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте также:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять