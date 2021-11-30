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Українка Іванна Сахно зіграє в американському серіалі про Зоряні війни

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 21:27
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Актриса українського походження Іванна Сахно, яка прославилася в Голлівуді, приєднається до акторського складу серіалу "Зоряні війни: Асока"
Українка Іванна Сахно зіграє в американському серіалі
Українка Іванна Сахно зіграє в американському серіалі / Фото: Инстаграм

У серіалі із всесвіту "Зоряних війн" вона, радше за все, зіграє зовсім нового персонажа. Подробиці про героїну Іванни, яка була створена спеціально для цього серіалу і раніше не зустрічалася в інших фільмах франшизи, творці поки що не розкривають – повідомляє видання Deadline.

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Очікується, що у серіалі, початок виробництва якого планується у березні наступного року, також з'являться інші відомі актори. Гейден Крістенсен отримав роль Енакіна Скайуокера, а Розаріо Доусон зіграє головного персонажа – джедая Асокі Тано.

Актриса переїхала до Америки ще у 2017 році, саме тоді вона отримала невелику роль у маловідомій картині режисера Томаса Данна "Дерево з тіл". Після цього на екрани вийшов інший голлівудський фільм за участю Іванни – науково-фантастичний хорор "Забрати назад не можна".

Але вже через кілька місяців її помітили творці двох великобюджетних блокбастерів та запропонували зіграти одну з головних ролей – дівчину-кадета на ім'я Вік у фільмі "Тихоокеанський рубіж 2".

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Незабаром кар'єра Іванни пішла вгору, і шанувальники побачили її в ролі найманої вбивці в американському комедійному бойовику "Шпигун, який мене кинув".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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