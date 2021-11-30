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Гра в кальмара та Зникла дочка забрали головні нагороди Gotham Awards – 2021

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 11:16
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Серіал "Гра в кальмара" має першу кінопремію. Південно-корейське шоу назвали серіалом року минулого вечора на церемонії Gotham Awards у Нью-Йорку
Кадри з "Ігра в кальмара" та "Зникла дочка"
Кадри з "Ігра в кальмара" та "Зникла дочка" / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої ночі оголосили переможців Gotham Awards-2021 – премії, яку вручають за заслуги у сфері незалежного кіно. Ми вже писали, що на червоній доріжці у Нью-Йорку з'явився актор Ніколас Кейдж зі своєю молодою дружиною.

Так, найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали "Гру в кальмара". Це перша кінопремія гучного хіта, який побив усілякі рейтинги цієї осені. До речі, нещодавно стало відомо, що серіал продовжили на другий сезон.

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Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: Imdb.com

А в номінації "Кращий фільм" перемогла режисерська робота Меггі Джілленгол – "Зникла дочка". Головну роль у картині виконала Олівія Колман, яку також відзначили статуеткою Gotham Awards. Усього фільм Меггі отримав чотири нагороди.

Дивитися трейлер фільму "Зникла дочка" 2021:

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Усі переможці Gotham Awards-2021

  • Найкращий фільм – "Зникла дочка", Меггі Джілленгол
  • Найкращий документальний фільм – "Втеча", Йонас Поер Расмуссен
  • Найкращий міжнародний фільм — "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті
  • Головний прорив серед режисерів – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"
  • Найкращий сценарій – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"
  • Найкраща головна роль – Олівія Колман, "Зникла дочка"; Френкі Фейсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
  • Найкращий серіал (тривалість епізодів — понад 40 хвилин) — "Гра в кальмара", Хван Дон-хек
  • Найкращий серіал (тривалість епізодів – менше 40 хвилин) – "Пси резервації", Стерлін Харьо, Сідні Фріланд
  • Прорив року серед акторів – Емілія Джонс, "CODA: Дитина глухих батьків"

Зазначимо, що торік тріумфатором Gotham Awards стала драма "Земля кочівників" Хлої Чжао, яка потім отримала "Оскар" та зняла дуже неоднозначний фільм "Вічні" для студії Marvel.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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