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Королева біля телефону: зателефонувати Єлизаветі II можуть лише два абоненти – хто це?

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 16:33
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Поспілкуватись із британською королевою хоче кожен, але не кожному вдасться додзвонитися. Навіть членам монаршої сім'ї не вдасться набрати особистий номер Єлизавети II
Королева Британії Єлизавета II
Королева Британії Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета хоч поступилася Меган Марк у званні найвпливовішої людини в королівській сім'ї , менш затребуваною вона стала. Щодня до королівського палацу надходить тисячі дзвінків до глави британської монархії.

Відомо, що Єлизавета II не відповідає на всі звернення самостійно, у цьому їй допомагають менеджери – вони піднімають слухавку телефону і, у разі потреби, переадресовують виклик королеві.

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Але, як повідомив фахівець з питань монаршої сім'ї Джонатан Сакердоті виданню Mirror, є два абоненти, які можуть зателефонувати на особистий телефон Єлизавети II.

У цьому списку опинилася дочка королеви принцеса Анна, а також фахівець з кінних перегонів Джон Уоррен. Вони можуть зв'язатися з главою монархії будь-коли.

Принцеса Анна
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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Ні для кого не секрет, що Єлизавета II затята прихильниця кінного спорту і регулярно відвідує перегони. Пан Уоррен є зятем покійного друга королеви Генрі Герберта і регулярно консультує сім'ю монархів з питань перегонів.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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