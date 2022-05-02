Netflix отказался транслировать мультсериал Меган Маркл

Американская компания Netflix была вынуждена отказаться от трансляции детского мультсериала Меган Маркл из-за финансовых трудностей

Netflix не покажет сериал Меган Маркл / Фото: Скриншот из видео, pixabay.com

После скандальных высказываний Дональда Трампа о лишении титулов Меган Маркл и принца Гарри герцогиню ждало еще одно разочарование.

Американская стриминговая платформа Netflix отказалась от трансляции детского мультсериала "Pearl", который был создан компанией Маркл и принца Гарри Archewell Productions. Исполнительным продюсером мультфильма был супруг Элтона Джона кинопродюсер Дэвид Ферниш.

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Как сообщает издание Deadline, компания была вынуждена отложить показ из-за финансовых потерь, случившихся после резкого падения количества пользователей платформы.

Сюжет сериала "Pearl" разворачивается вокруг 12-летней девочки, которая отправляется на поиски новых знаний, получив вдохновение от историй известных женщин.

Стоит отметить, что на дальнюю полку отложили не только мультсериал герцогини Сассекской, отказали в трансляции еще нескольким анимационным сериалам.

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Напомним, что в январе этого года Меган Маркл и принц Гарри были намерены судиться с компаниями Netflix и Spotify, обвиняя их в дезинформации.

Еще один скандал в королевской семье: отец Меган Маркл публично оскорбил принца Гарри, назвав его идиотом.