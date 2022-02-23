Це треба бачити! Приборкувач скорпіонів зачарує всіх у ризиковому номері на шоу "Ігри талантів"

Телеканал "Україна" підготував глядачам справжній вибух талантів! Ділимося новими подробицями

Учасники інтригують дивовижними номерами / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже цієї суботи, 26 лютого, о 21:00 вийде прем'єрний випуск грандіозного шоу світового рівня "Ігри талантів ". Двоє учасників на чолі з актрисою Ксенією Мішиною та гумористом Юрієм Ткачем змагатимуться за грошовий приз, отримати який можна лише вгадавши якнайбільше оригінальних талантів незнайомців. Одним із таких буде приборкувач скорпіонів, який підготував для проекту унікальний та трохи ризикований виступ.

Враховані дні залишилися до прем'єри масштабного проекту "Ігри талантів" та канал "Україна" вирішив відкрити глядачам кілька цікавих секретів найочікуванішого шоу сезону. Виявляється, у кожній програмі на українців чекають аж ніяк не банальні виступи талантів, а по-справжньому дивні міні-шоу зі своїми історіями. Навряд чи хтось щодня спостерігає за приборкувачами скорпіонів! А звідки ж з'явився такий талант?

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Якийсь час я жив в Америці. Саме там і дізнався про трюки зі скорпіоном – мені їх показав чоловік, який продає усіляких павуків, змій та цих красенів. Так потихеньку я навчився класти їх у рот, можу навіть 2-3 штуки помістити",

– поділився учасник проекту "Ігри талантів" Олександр Шимко на знімальному майданчику.

DZIDZIO на шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чоловік розвиває свій талант вже близько 15 років, тому його виступ має справити враження на кожного! Не втримається від емоцій і ведучий шоу "Ігри талантів" DZIDZIO. Артист вперше зізнається, що має панічний страх перед членистоногими, а чи вдасться DZIDZIO подолати його – глядачі дізнаються дуже скоро!

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Про проект "Ігри талантів"

Розважальний проект по формату Game of Talents вперше вийшов на телеекрани в 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу, 26 лютого, о 21.00 на каналі "Україна"!

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