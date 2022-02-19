Дивіться, як вони схожі! DZIDZIO привітав маму з ювілеєм зворушливим постом (фото)

Сьогодні мати відомого українського артиста святкує день народження

DZIDZIO зворушливо привітав маму з днем народження - фото / Фото: instagram.com/dzidzio

Співак та ведучий шоу "Ігри талантів" на телеканалі "Україна" DZIDZIO (він же Михайло Хома), опублікував у Instagram-профілі знімок своєї мами – Галини Янівни. Вона святкує день народження.

На світлині мама Дзідзьо тримає в руках величезний букет тюльпанів.

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Матусю моя рідненька, з Днем народження, з ювілеєм!!! Люблю, ціную і дякую за все. Скоро буду, – написав у підписі до фото DZIDZIO.

Мама DZIDZIO святкує ювілей / Фото: instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що мати артиста живе в Португалії і періодично артист її відвідує.

DZIDZIO готує сюрприз для мами / Фото: телеканал "Україна"

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Галині Янівні виповнилося 60 років та на честь ювілею її зірковий син підготував незвичайний сюрприз. А який – поки що не розповів.

Я серйозно готуюся до маминого ювілею, але поки не скажу, що саме подарую. Розумієте, хочу, щоб це був сюрприз, а вона ж за всім слідкує, все передивляється, а потом ще репостить знайомим. Тобто Італія, Іспанія, Португалія, Америка, Канада – знають все про моє життя, – натякнув раніше DZIDZIO.

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26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна" вийде масштабне розважальне шоу "Ігри талантів". І його ведучим став харизматичний DZIDZIO.

Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Раніше ми розповідали, що DZIDZIO переспівав хіт Скрябіна – "То моє море".