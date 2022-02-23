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Це успіх: творець світових хітів HBO купив права на показ серіалу "Зломовчання"!

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 13:40
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У нас чудові новини для всіх шанувальників серіалу та глядачів українського кіно: HBO купив серіал "Зломовчання"! Подробиці по темі читайте у нашому матеріалі
Тепер побачити серіал зможуть всі підписники НВО в країнах Центральної та Східної Європи
Тепер побачити серіал зможуть всі підписники НВО в країнах Центральної та Східної Європи / Фото: oll.tv

Телекомпанія HBO, яка створила хіти "Секс у великому місті, "Гра престолів", "Справжній детектив", "Клан Сопрано", "Теорія великого вибуху", "Чорнобиль" та "Молодий Папа", купила права на демонстрацію кримінального серіалу "Зломовчання" .

Тепер побачити серіал зможуть усі передплатники НУО у країнах Центральної та Східної Європи. Права отримала група преміум-класу HBO Europe, до якої входять телеканали HBO, HBO2, HBO3, Cinemax та Cinemax2.

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Серіал також придбала компанія Lumière для фламандськомовних глядачів країн Бенілюксу. В даний час міжнародний дистрибутор проекту Beta Film веде переговори про нові угоди та додаткові території для показів проєкту.

Це великий успіх сериалі "Зломовчання"
Це великий успіх сериалі "Зломовчання" / Фото: oll.tv

Про серіал "Зломовчання"

"Зломовчання" знято за бестселером відомого хорватського журналіста та письменника Драго Хедла "Виборче мовчання". Книга увійшла до 33 найкращих європейських кримінальних романів 2018 року. Сюжет заснований на реальних подіях – розслідування Драго залаштунків секс-індустрії та роботи злочинного міжнародного конгломерату, який викрадає молодих дівчат для роботи в публічних будинках Європи.

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Українська прем'єра серіалу "Зломовчання" відбулася 10 грудня 2021 року на OLL.TV .

10 грудня, на презентації нашого серіалу "Зломовчання", я сказав, що цей день увійде до історії української індустрії серіального виробництва, – каже керівник напряму OLL.TV original Дмитро Кіцай . – І ось, через два місяці, НВО купує цей український серіал і робить це не "на вагу", як було раніше, сплачуючи незначні гроші, коли угода радувала українських продюсерів швидше за іміджево, а купує як серйозний продукт у повноцінного, рівного гравця. І це надзвичайно важливий сигнал для українських продюсерів. Це сигнал, який нагадує нам, що ми є гравцем величезної екосистеми світового контенту, що наш продукт може зацікавити світові платформи. Що наші історії можуть заробляти на висококонкурентному ринку. Це сигнал – сміливіше посилювати виробництво якісного локального продукту, не озираючись на східного сусіда.

Українська прем'ера сериалі
Українська прем'ера сериалі "Зломовчання" відбулася 10 грудня 2021 на OLL.TV / Фото: oll.tv

Серіал створено українською онлайн-платформою OLL.TV, компанією Star Media у співпраці з хорватською компанією Drugi Plan та хорватським мовником HRT, а також німецьким дистриб'ютором Beta Film. Також як співпродюсер до проекту приєдналася німецько-французька мовна група ZDF/ARTE.

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Серіал "Зломовчання" вже отримав визнання на міжнародному рівні. Проект був представлений у програмі скринінгів Berlinale Series Market Selects, де його оцінили як проект із високим ринковим потенціалом, а також відібраний міжнародним кінофестивалем Serial Killers у Berlinale Showcase. Творчу команду та всіх, хто працював над проектом, надихає, що до серіалу виявляють інтерес у різних країнах, історія актуальна та не залишає нікого байдужим. У світі вже знають і про високий професійний рівень наших фахівців: вони вміють знімати кіно, яке конкурує із проектами провідних світових компаній,

- коментує Рита Гребенчікова, продюсер Star Media.

Режисер картини – Далібор Матанич: у його фільмографії робота над серіалом Netflix "The Paper". Сценарій "Зломовчання" написав Мар'ян Алчевський – автор серіалу "Success" для HBO Europe.

Головну роль у серіалі відіграла українська зірка Ксенія Мішина. Її героїні Ользі повідомляють про загадкове зникнення племінниці-підлітка. Чоловік Ольги – Іван Хорватич, впливова людина у хорватському місті Осієк, і саме у це містечко наводять Ольгу пошуки дівчинки. Тут вона знайомиться з хорватським детективом та журналістом, які зайняті розслідуванням смертей юних дівчат.

У проекті знімалися відомий хорватський актор Горан Богдан (Фарго, Останні пантери), а також Віктор Сарайкін, Андрій Ісаєнко, Дарко Мілас, Сандра Лонкарик, Ірина Веренич-Островська та ін.

Зйомки проходили у Хорватії та Україні у 2021 році.

Усі серії трилера "Зломовчання" можна переглянути лише на онлайн-сервісі OLL.TV.

Сюжет заснований на реальних подіях
Сюжет заснований на реальних подіях / Фото: oll.tv

Про проект

  • Серіал "Зломовчання"
  • Кількість серій: 6
  • Режисер-постановник: Далібор Матаніч
  • Автор сценарію: Мар'ян Алчевський
  • Продюсери: Небойша Тараба, Міодраг Сила, Влад Ряшин, Надя Рехтер-Гарьова, Рита Гребенчикова, Федір Гречанінов, Юлія Трибушна, Дмитро Кіцай, Віталій Чирков
  • У ролях: Ксенія Мішина, Горан Богдан, Дарко Мілас, Сандра Лонкарик, Віктор Сарайкін, Андрій Ісаєнко, Ірина Веренич-Островська.
  • Виробництво: Drugi plan and HRT у співпраці з Beta Film, Star Media, OLL.TV та ZDF/ARTE
  • Дія відбувається в наші дні у Хорватії та в Україні. Перша дівчина потонула, друга померла від передозування наркотиків, а головний підозрюваний невдовзі виявляється невинним і... теж мертвим. У Хорватії детектив Володимир та репортер Стрібор б'ються над розкриттям цих убивств. У цей же час киянка Ольга дізнається про загадкове зникнення своєї племінниці-підлітка.

Також читайте цікаві факти про актрисі Джулії Гарнер, яка зіграла у серіалі "Винайдена Ганну".

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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