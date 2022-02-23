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Это надо видеть! Укротитель скорпионов заворожит всех в рисковом номере на шоу "Игры талантов"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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23 февраля, 15:50
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Телеканал "Украина" подготовил зрителям настоящий взрыв талантов! Делимся новыми подробностями
Участники интригуют удивительными номерами
Участники интригуют удивительными номерами / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже в эту субботу, 26 февраля, в 21:00 выйдет премьерный выпуск грандиозного шоу мирового уровня "Игры талантов". Двое участников во главе с актрисой Ксенией Мишиной и юмористом Юрием Ткачем будут соревноваться за денежный приз, получить который можно лишь угадав как можно больше оригинальных талантов незнакомцев. Одним из таких будет укротитель скорпионов, который подготовил для проекта уникальное и немного рискованное выступление.

Считанные дни остались до премьеры масштабного проекта "Игры талантов" и канал "Украина" решил открыть зрителям несколько интересных секретов самого ожидаемого шоу сезона. Оказывается, в каждой программе украинцев ждут отнюдь не банальные выступления талантов, а по-настоящему удивительные мини-шоу со своими историями. Вряд ли кто-то ежедневно наблюдает за укротителями скорпионов! А откуда же возник такой талант?

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Некоторое время я жил в Америке. Именно там и узнал о трюках со скорпионом – мне их показал мужчина, который продает всяческих пауков, змей и этих красавцев. Так потихоньку я научился класть их в рот, могу даже 2-3 штуки поместить",

– поделился участник проекта "Игры талантов" Александр Шимко на съемочной площадке.

DZIDZIO на шоу "Игры талантов"
DZIDZIO на шоу "Игры талантов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Мужчина развивает свой талант уже около 15 лет, поэтому его выступление должно произвести впечатление на каждого! Не удержится от эмоций и ведущий шоу "Игры талантов" DZIDZIO. Артист впервые признается, что имеет панический страх перед членистоногими, а удастся ли DZIDZIO преодолеть его – зрители узнают совсем скоро!

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О проекте "Игры талантов"

Развлекательный проект по формату Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" в субботу, 26 февраля, в 21:00 на канале "Украина"!

Также сегодня обсуждают: создатель мировых хитов HBO купил права на показ сериала "Зломовчання".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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