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Несподівані викриття та трансформації: на каналі "Україна" стартує ювілейний сезон шоу "Місія: краса"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 18:50
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Уже незабаром глядачі каналу "Україна" побачать нові вражаючі перевтілення учасників шоу "Місія:краса"
Канал "Україна" презентує новий сезон шоу "Місія: краса".
Канал "Україна" презентує новий сезон шоу "Місія: краса".

У понеділок, 28 лютого, о 10:20 на телеканалі "Україна" стартує ювілейний та найяскравіший сезон проєкту "Місія: краса", а напередодні глядачі побачуть прем'єрний випуск "Ігри талантів".

Градус напруги між героями програми зросте до максимуму, а перевтілення будуть настільки вражаючими, що учасники подекуди не впізнаватимуть себе в дзеркалі.

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Уже п'ятий рік поспіль до проєкту "Місія краса" звертаються українці, невдоволені своєю зовнішністю та зовнішністю близьких їм людей – партнерів, батьків чи дітей. Проте за цими претензіями криється передусім глибокий конфлікт у взаєминах. І лише якщо пара справді усвідомлює проблему та готова до її вирішення – відбувається і внутрішнє, і зовнішнє перевтілення.

У ювілейному сезоні передусім глядач побачить оновлену студію проєкту. Ведучі програми лишаються незмінними – Ірина Фролова та Ільяс Сахтара. Проте завдяки досвіду попередніх сезонів, Іра та Ільяс ще швидше знаходитимуть спільну мову із героями мейковер-шоу, отримуючи їхню цілковиту довіру. Також у програмі з’явиться абсолютно нова рубрика, у рамках якої учасники отримають можливість самі перевтілювати своїх партнерів.

Ільяс Сахтара та Ірина Фролова
Ільяс Сахтара та Ірина Фролова / Фото: пресслужба

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Мета такої рубрики – поглянути на те, як герої випусків взаємодіють між собою: чи тиснуть, чи проявляють агресію, чи враховують смаки та вподобання одне одного. Завдяки цим спостереженням стає простіше визначити і допомогти вирішити конфлікт, з яким пара прийшла на програму.

Конфлікти в п'ятому сезоні виявилися максимально гострі та близькі тисячам українців. Роздратування і несприйняття, невігластво й незрілість, нездатність брати на себе відповідальність, неповага до чужого вибору й найбільш розповсюджена проблема українських сімей та пар – домашнє насилля.

До проєкту навіть звернулася пара, в якій від фізичного насилля потерпає чоловік. Також у деяких парах прослідковувалася неприємна тенденція батьківської безвідповідальності. Одразу кілька пар зізналися на мейковер-шоу, що їм довелося покинути рідних дітей, щоб налагодити своє особисте життя. Так, одна героїня віддала малолітню доньку на виховання 80-річній бабусі. І коли стара жінка занедужала, дівчинка була змушена її доглядати.

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Ще однією розповсюдженою темою конфліктів в українських родинах стало неприйняття іншого стилю життя членів родини. А конкретно – сексуальної орієнтації. Наприклад, в одному з таких випусків ведучим доведеться примирити релігійну жінку з братом, нетрадиційну сексуальну орієнтацію якого вона не сприймає.

Рівень зовнішньої занедбаності також вражає. Герої "Місія:краса" роками не відвідують перукарів та не оновлюють свій гардероб.

Всього в п'ятому сезоні вийде 32 прем’єрні епізоди шоу, і кожен зі своїм унікальним конфліктом та неймовірним внутрішнім і зовнішнім перевтіленням.

Дивиться 5 сезон мейковер-шоу "Місія: краса" з 28 лютого, з понеділка по четвер, о 10:20 на каналі "Україна".

Також сьогодні обговорюють: творець світових хітів HBO купив права на показ серіалу "Зломовчання".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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