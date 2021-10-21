Авторка костюмів шоу Маска Леся Патока розповіла, чому не кожен образ здатний сподобатися глядачеві

23 жовтня, о 21:00 на каналі "Україна" прем'єра першого випуску нового сезону гіпершоу Маска. Художниця по костюмах Леся Патока розповіла, що її надихає на створення костюмів

Леся Патока - художник по костюмах в шоу "Маска"

Леся Патока зізнається – робота над костюмами для грандіозного шоу "Маска" дається нелегко. Величезна кількість деталей і терміни ускладнюють задачу, але водночас дизайнери готові робити все, щоб глядачі знаходили своїх фаворитів серед безлічі учасників.

Мені неприємно, коли з стосовно чогось кажуть: "В Україні так не можуть". А наша команда першим сезоном довела – в Україні можуть зробити з любов'ю і показати крутий рівень! Тому про роботу над другим сезоном я навіть не роздумувала – відразу погодилася! – поділилася художниця по костюмах шоу "Маска" Леся Патока.

Леся Патока ретельно працює над створенням кожного костюма

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Дизайнер підійшли до роботи вкрай відповідально і розробляли персонажів з урахуванням помилок, допущених в першому сезоні. Так, всередині багатьох масок з'явилися вбудовані вентилятори для циркуляції повітря, а деякі костюми створювалися за новими полегшеними технологіями. Але все це не дає гарантії, що учасники на 100% підкорять глядачів.

У нас були такі історії, коли костюм класний, а зірка всередині не захотіла в нього вжитися, перетерпіти незручності, типу нічого не видно, нема чим дихати. Якщо людина не приймає умов, тоді його костюм мертвий – у нього немає душі, – розповіла художниця по костюмах проекту каналу "Україна".

Леся Патока

У другому сезоні шоу "Маска" на сцену вийдуть 10 героїв створених дизайнером. І серед них Леся Патока вже може назвати свого фаворита:

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Мій фаворит – Тигр. Цей костюм сягає 2,20 метрів у висоту і до того ж малорухливий – в ньому фантастичний шар поролону, шар хутра плюс зверху – лакований плащ. Здавалося б, в масці Тигра не можна не те що співати, в ньому не можна ні секунди прожити. Але зірка всередині "ковбасить" так, що мені часом здається – це реальний тигр, – коментує художниця.

Як повідомлялося раніше, канал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

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