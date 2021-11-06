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У чому зізнався Дмитро Шевченко у восьмому епізоді Холостячки-2? Короткий переказ випуску

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
6 листопада, 00:55
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Пропустили випуск "Холостячки-2"? Не біда. Ми розповімо вам найцікавіші моменти нового епізоду шоу
Що було у восьмому випуску шоу "Холостячка-2"
Що було у восьмому випуску шоу "Холостячка-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Восьмий випуск "Холостячки-2" виявився дуже насиченим побаченнями. І, як завжди, поцілунками та одкровеннями. Злата Огнєвіч у цьому епізоді зізналася, що в дитинстві її ображали однокласники – все через зовнішність. Ще одне несподіване зізнання зробив один із учасників – Дмитро Шевченко. Але про все по порядку.

Перед цим хочемо нагадати, що у новому епізоді гіпрешоу "Маска" Володимир Остапчук з'явиться в образі Шерлока Голмса!

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Пропелер, бруд та романтика

Як ви пам'ятаєте, чоловіки та Злата все ще живуть в одному будинку в Одесі. У восьмому епізоді першим на побачення з Холостячкою пішов Андрій Задворний.

Він планував ідеальний день – політати зі Златою в небі, потім обмазатись лікувальним брудом (відмінний привід для тактильного контакту), а потім повечеряти у романтичній обстановці.

Вдалося майже все із задуманого, крім першого. Пара прибула до пункту призначення, щоб політати разом на мотопарапланах (це такі парашути з пропелерами), але…Упс! Політати не вдалося – адже на параплані було лише два місця: для пасажира та інструктора.

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У підсумку Злата літала одна, а Андрій махав їй рукою з землі. Ну, натомість Огнєвіч повеселилася та отримала свою дозу адреналіну.

Фото: скріншот

Після цього Задворний реалізував свій хитромудрий план: він запропонував нанести на тіло лікувальний бруд. При цьому сам зголосився обмазати Злату – все заради того, щоб зайвий раз доторкнутися до Холостячки.

Фото: скріншот

Далі Андрій зі Златою вирушили до ресторану на вечерю. Протягом усього дня кпара кілька разів цілувалася – Задворний точно у фаворитах Холостячки!

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Фото: скріншот

Олег намагався

Олег – той учасник, який на думку багатьох шанувальників шоу, не має високих шансів на перемогу.

Щоб хоч якось наблизитися до Злати, Олег вирішив зайнятися з нею фізичними вправами, які швидше нагадували посібник для тих, хто вивчає пози з Камасутри. Злату це збентежило, але вона намагалася це приховати.

Олег намагався навіть поцілувати Холостячку, на що Злата відповіла: "Тільки в щічку".

Фото: скріншот

Устриці та вино

Далі Злата з чоловіками вирушили на устричну ферму. Там їх вчили, як правильно розкривати устрицю. Після цього була дегустація вина.

Фото: скріншот

Після чого для чоловіків провели аукціон, лотом була пляшка вина та побачення зі Златою на романтичному місці.

Виручені гроші підуть на благодійність. Ставки розпочали з найменших сум, дійшовши до 40, 50, а потім і 60 тисяч гривень. Останніми за перемогу боролися Макс Тарапата та Андрій Хветкевич. Ніхто не збирався поступатися, але найбільшу суму запропонував Андрій.

Фото: скріншот

Подорож до Середньовіччя

Злату чекав ще один сюрприз – побачення з Дімою Шевченком в Акерманській фортеці. Вони вбралися в королівські костюми і вирушили вивчати замок.

Споруду Дмитро порівняв із…собою. У різних казках та легендах замки зберігають у собі загадки та секрети, як і наш учасник, який поступово розкриває свої таємниці Златі.

Фото: скріншот

Цього разу він вирішив зробити ще одне зізнання – Дмитро, як виявилося, дуже боїться закохуватися. Все через страх обпектися – виною цьому остраху є минулий досвід. Про це він розповів Златі під час побачення, висловивши свої побоювання. До речі, Дмитро є фаворитом багатьох глядачів шоу. Але, здається, не лише їх, а й Злати.

Атракціони та Андрій

Нарешті Андрій Хветкевич дочекався побачення зі Златою. Пара чудово провела час у луна-парку, справа була вночі. Златі дуже сподобалися нічні пригоди, а Андрій нарешті отримав заповітний поцілунок.

Пара каталася на атракціонах, їла солодку вату та робила фото на Polaroid.

Фото: скріншот

Що було на церемонії троянд та кого Злата Огнєвіч відправила додому – читайте у ще одному нашому матеріалі.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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