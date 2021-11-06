У чому зізнався Дмитро Шевченко у восьмому епізоді Холостячки-2? Короткий переказ випуску

Восьмий випуск "Холостячки-2" виявився дуже насиченим побаченнями. І, як завжди, поцілунками та одкровеннями. Злата Огнєвіч у цьому епізоді зізналася, що в дитинстві її ображали однокласники – все через зовнішність. Ще одне несподіване зізнання зробив один із учасників – Дмитро Шевченко. Але про все по порядку.
Перед цим хочемо нагадати, що у новому епізоді гіпрешоу "Маска" Володимир Остапчук з'явиться в образі Шерлока Голмса!
Пропелер, бруд та романтика
Як ви пам'ятаєте, чоловіки та Злата все ще живуть в одному будинку в Одесі. У восьмому епізоді першим на побачення з Холостячкою пішов Андрій Задворний.
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Він планував ідеальний день – політати зі Златою в небі, потім обмазатись лікувальним брудом (відмінний привід для тактильного контакту), а потім повечеряти у романтичній обстановці.
Вдалося майже все із задуманого, крім першого. Пара прибула до пункту призначення, щоб політати разом на мотопарапланах (це такі парашути з пропелерами), але…Упс! Політати не вдалося – адже на параплані було лише два місця: для пасажира та інструктора.
У підсумку Злата літала одна, а Андрій махав їй рукою з землі. Ну, натомість Огнєвіч повеселилася та отримала свою дозу адреналіну.
Після цього Задворний реалізував свій хитромудрий план: він запропонував нанести на тіло лікувальний бруд. При цьому сам зголосився обмазати Злату – все заради того, щоб зайвий раз доторкнутися до Холостячки.
Далі Андрій зі Златою вирушили до ресторану на вечерю. Протягом усього дня кпара кілька разів цілувалася – Задворний точно у фаворитах Холостячки!
Олег намагався
Олег – той учасник, який на думку багатьох шанувальників шоу, не має високих шансів на перемогу.
Щоб хоч якось наблизитися до Злати, Олег вирішив зайнятися з нею фізичними вправами, які швидше нагадували посібник для тих, хто вивчає пози з Камасутри. Злату це збентежило, але вона намагалася це приховати.
Олег намагався навіть поцілувати Холостячку, на що Злата відповіла: "Тільки в щічку".
Устриці та вино
Далі Злата з чоловіками вирушили на устричну ферму. Там їх вчили, як правильно розкривати устрицю. Після цього була дегустація вина.
Після чого для чоловіків провели аукціон, лотом була пляшка вина та побачення зі Златою на романтичному місці.
Виручені гроші підуть на благодійність. Ставки розпочали з найменших сум, дійшовши до 40, 50, а потім і 60 тисяч гривень. Останніми за перемогу боролися Макс Тарапата та Андрій Хветкевич. Ніхто не збирався поступатися, але найбільшу суму запропонував Андрій.
Подорож до Середньовіччя
Злату чекав ще один сюрприз – побачення з Дімою Шевченком в Акерманській фортеці. Вони вбралися в королівські костюми і вирушили вивчати замок.
Споруду Дмитро порівняв із…собою. У різних казках та легендах замки зберігають у собі загадки та секрети, як і наш учасник, який поступово розкриває свої таємниці Златі.
Цього разу він вирішив зробити ще одне зізнання – Дмитро, як виявилося, дуже боїться закохуватися. Все через страх обпектися – виною цьому остраху є минулий досвід. Про це він розповів Златі під час побачення, висловивши свої побоювання. До речі, Дмитро є фаворитом багатьох глядачів шоу. Але, здається, не лише їх, а й Злати.
Атракціони та Андрій
Нарешті Андрій Хветкевич дочекався побачення зі Златою. Пара чудово провела час у луна-парку, справа була вночі. Златі дуже сподобалися нічні пригоди, а Андрій нарешті отримав заповітний поцілунок.
Пара каталася на атракціонах, їла солодку вату та робила фото на Polaroid.
Що було на церемонії троянд та кого Злата Огнєвіч відправила додому – читайте у ще одному нашому матеріалі.