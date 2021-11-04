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Остапчук Шерлокович: ведущий гіпершоу Маска приміряє образ найвідомішого детективу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 20:19
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Цієї суботи о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать третій випуск шоу "Маска". Ведучий обіцяє, що ефір стане дуже незвичайним, адже він у образі Шерлока Холмса дасть цінні підказки суддям
Володимир Остапчук у новому випуску шоу "Маска" стане Шерлоком Холмсом
Володимир Остапчук у новому випуску шоу "Маска" стане Шерлоком Холмсом / Фото: прес-служба

У другому сезоні грандіозного шоу "Маска" підказки стали набагато складнішими, а Андрій Данилко взагалі називає їх "запутками". Але у третьому випуску проекту ведущий Володимир Остапчук перетвориться на відомого детектива Шерлока Холмса, якому під силу розкрити найзаплутаніші справи у світі.

Як ви знаєте, є кілька версій стрічок про Шерлока Холмса. Ми ж орієнтувалися на серіал із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Для цього образу мені спеціально пошили костюм, а ще у мене буде справжня кіношна перука. Тож у третьому ефірі я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, який буде більше звертатися до своїх колег-детективів, – каже Володимир.

/ Фото: пресслужба

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Ведучий гіпершоу "Маска" обіцяє розкрити заплутану справу одного з минулих випусків, а також таємниці учасників, які вони ретельно приховують за сімома замками.

Але не думайте, що я так просто назву вам імена зірок під масками. Насправді, я сам їх не знаю, але редактори підготували мені реальні факти про наших учасників, які цієї суботи я озвучу, – інтригує ведущий грандіозного шоу.

Дивіться новий випуск найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 6 листопада, о 21:00 на каналі "Україна"!

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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