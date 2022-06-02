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Alina Pash публічно покаялася і визнала, що брехала всім про Крим: Розумію, що довіри до мене немає

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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2 червня, 21:26
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Співачка Alina Pash брала участь у Національному відборі на "Євробачення" і потрапила у гучний скандал через її поїздку до окупованого Криму у 2015 році
Alina Pash брехала про свою поїздку до Криму
Alina Pash брехала про свою поїздку до Криму / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

Під час участі Alina Pash у відбірному конкурсі стали спливати різні факти з її минулого. Так, активно обговорювався той факт, що у 2015 році співачка відвідувала тимчасово окупований Росією півострів, при цьому заїжджала туди не з території України. Також всіх бентежило те, що артистка їздила до Москви у 2017 році.

За час "Нацвідбору" версії постійно змінювалися аж до того, що Аліна спростовувала факт поїздки загалом. Команда артистки навіть надавала довідку про те, що Паш нібито законно перетинала кордон і в'їхала на територію Криму з території України. Пізніше довідка виявилася фальшивою. Аліна перемогла у "Нацвідборі", але була дискваліфікована і замість неї на "Євробачення" поїхали Kalush Orchestra.

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Аліна Паш покаялася і вибачилася за обман з приводу її поїздок до Криму
Аліна Паш покаялася і вибачилася за обман з приводу її поїздок до Криму / Фото: Facebook-сторінка Alina Pash

Як все було насправді?

В інтерв'ю виданню "Свідомі" Аліна зізналася, що брехала про свою поїздку до Криму. Але, як і раніше, заявила, що не пам'ятає, як їй удалося потрапити на територію півострова.

На той момент артистка працювала на бек-вокалі у Ірини Білик, яка у 2015 році їздила до Криму, аби виступити на весіллі подруги. Частина команди Ірини прибула до Криму автобусом з території України, інша частина – літаком із Росії.

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Я контактувала з людьми, які були в команді Ірини Білик, дізнавалася, як хто їхав, щоб з’ясувати, як доїхала я. Менеджер Іри тривалий час не відповідав мені, а потім сказав, що не памʼятає, бо нас було багато.

Зараз я б не хотіла, щоб це звучало, як виправдання. Проте в певний момент я сказала неправду щодо потрапляння у Крим. За це я хочу вибачитись перед громадськістю. Я справді до кінця не певна, як насправді все відбулось.

Окрім цього, артистка заявила, що команда Нацвідбору наполягала, що Паш треба було максимально чітко говорити, ніби все було легально, бо інакше її не допустили б до "Євробачення".

Аліна Паш заявила, що не пам'ятає, як потрапила на територію окупованого Криму
Аліна Паш заявила, що не пам'ятає, як потрапила на територію окупованого Криму

Зазначимо, що у своєму Instagram-акаунті артистка написала, що в інтерв'ю "Суспільному" брехала про свою поїздку до РФ та окупований Крим. Співачка також наголосила, що сама себе дискредитувала.

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Я сказала брехню в інтерв'ю "Суспільному", приношу свої вибачення мовнику та громадськості за це – всі мої дії, які прямо чи опосередковано легалізували анексію Криму та війну Росії проти України – я перепрошую перед усім суспільством за ці вчинки. Я розумію, що моя репутація дискредитована і довіри до мене немає.

Раніше Аліна Паш поскаржилася на цькування з боку громадськості.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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