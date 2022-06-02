Alina Pash публично раскаялась и признала, что врала всем о Крыме: Понимаю, что доверия ко мне нет

Певица Alina Pash участвовала в Нацональном отборе на "Евровидение" и попала в громкий скандал из-за ее поездки в оккупированный Крым в 2015 году

Alina Pash врала о своей поездке в Крым / Фото: Facebook-страница Alina Pash

Во время участия Alina Pash в отборочном конкурсе, стали всплывать различные факты из ее прошлого. Так, активно обсуждался тот факт, что в 2015 году певица посещала временно оккупированнй Россией полуостров, при этом заезжала туда не с територии Украины. Также всех смущало то, что артистка ездила в Москву в 2017 году.

За время "Нацотбора" версии постоянно менялись вплоть до того, что Алина опровергала факт поездки в целом. Команда артистки даже предоставляла справку о том, что Паш якобы законно пересекала границу и въехала в на территорию Крыма с территории Украины. Позже справка оказалась фальшивой. Алина победила в "Нацотборе", но была дисквалифицирована и вместо нее на "Евровидение" поехали Kalush Orchestra.

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Алина Паш раскаялась и попросила прощения за обман по поводу ее поездок в Крым / Фото: Facebook-страница Alina Pash

Как все было на самом деле?

В интервью изданию "Свідомі" Алина призналась, что врала о своей поездке в Крым. Но, как и раньше, заявила, что не помнит, как ей удалось попасть на территорию полуострова.

На тот момент артистка работала на бэк-вокале у Ирины Билык, которая в 2015 году ездила в Крым, чтобы выступить на свадьбе подруги. Часть команды Ирины прибыла в Крым на автобусе с территории Украины, другая часть – самолетом из России.

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Я контактировала с людьми, которые были в команде Ирины Билык, узнавала, как кто ехал, чтобы выяснить, как я доехала. Менеджер Иры долго не отвечал мне, а потом сказал, что не помнит, потому что нас было много. Сейчас я бы не хотела, чтобы это звучало как оправдание. Однако в какой-то момент я сказала неправду о попадании в Крым. За это я хочу извиниться перед общественностью. Я действительно до конца не уверена, как на самом деле все произошло.

Кроме этого, артистка заявила, что команда Нацотбора настаивала, что Паш нужно было максимально четко говорить, будто все было легально, потому что иначе ее бы не допустили к "Евровидению".

Алина Паш заявила, что не помнит, как попала на территорию оккупированного Крыма / Фото: instagram.com/alinapash/

Отметим, что в своем Instagram-аккаунте артистка написала, что в интервью "Суспільному" врала о своей поездке в РФ и оккупированный Крым. Певица также отметила, что сама себя дискредитировала.

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