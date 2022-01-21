ALYOSHA показала історія кохання з Тарасом Тополею у новому кліпі

У січні відбулося чимало прем'єр. Наприклад, то ексучасниця Artik&Asti випустила першу сольну пісню, а це ALYOSHA записала ніжний трек – "Моє Море". Як пояснює артистка, сенс пісні підтверджує фундаментальну істину: очі – дзеркало душі.
У новій роботі, співачка метафорично порівнює очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємним: що не видно зовні — таїться всередині.
Через пісню ALYOSHA закликає слухачів звернути увагу на те, що вирує в глибині їхньої душі та в думках. Адже є почуття та відчуття, якими хочеться ділитися, і вони настільки сильні та безмежні, що всьому світу буде достатньо.
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Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці, — впевнена артистка.
Відеокліп на композицію – це історія зростання особистості. Співачка показала, як зростала від маленької дівчинки до дорослої жінки, яка упродовж життя хотіла знайти своє кохання і врешті-решт знайшла. Реалізувати цю ідею допомогли юні танцівниці – Анна та Ксенія Ващенки.
Зазначимо, у кліпі знявся й чоловік ALYOSHA, фронтмен гурту "Антитіла" – Тарас Тополя. Він зіграв самого себе, тобто коханого чоловіка.
Олена запросила мене знятися в кліпі та відіграти частину її життя, доповнюючу її симфонію своєю мелодією, – прокоментував артист.
Також цього місяця новий кліп випустила і британська співачка Адель. Музичний кліп повністю чорно-білий з посиланням на біблійну історію про Єву та райський сад. До речі, артистка змінила кілька образів у ньому.