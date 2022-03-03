"Я тут потрібен": Анатолій Анатоліч розповів, де перебуває під час війни

Ведучий "Ранку з Україною" на каналі "Україна" та відомий блогер Анатолій Анатоліч звернувся до українців у своєму Інстаграмі

Анатолій Анатолич перевіз сім'ю до іншого міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Телезірка повідомив, де зупинився разом зі своєю великою сім'єю, і зізнався, що готовий усіма силами підтримувати українців у нелегкий час.

Відомий ведучий та батько трьох дітей Анатолій Анатоліч активно висловлює свою позицію у соціальних мережах та надає моральну підтримку українцям у непростий час. Блогер вирішив розповісти, де вони з сім'єю зупинилися зараз, щоб розвіяти всі чутки та заспокоїти шанувальників:

Реклама

Зараз ми у місті Кагарлик – це 80 км від Києва. Сюди я привіз свою сім'ю – трьох дітей та дружину після того, як ми три доби провели у підвалі у нашому будинку під Вишгородом. Але там було досить неспокійно, в принципі зараз теж, – розповів ведучий каналу "Україна" Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатолич розповів, де він знаходиться / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Телезірка зазначив, що у його дітей стався нервовий стрес, а молодший син Ніл навіть захворів. Тож вони вирішили залишити свій будинок. Проте сам Анатолій Анатоліч навіть і не думав виїжджати на Західну Україну чи закордон. Тому відома сім'я мешкає у звичайному будинку, де люди виділили їм кімнату.

Я залишився тут, адже щодня можу бути потрібним у телемарафоні. Я готовий до цього! Сиджу і чекаю на виклик! Зі мною навіть є прес-картка! Я міг би покинути країну як батько трьох дітей і кілька разів мені пропонували це зробити, але вирішив залишатися в Україні. Тут я потрібний більше. Пропонував дружині вивести їх із дітьми до Польщі, звідки вони могли б відлетіти до США, але вона відмовилася і залишається зі мною, – поділився телеведучий.

Анатолій Анатолій / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Реклама

Крім того, Анатолій Анатоліч продовжує матеріально підтримувати українську армію та боротися з фейками та російською пропагандою. Наголошує – готовий робити все, щоб Україна перемогла, а вона зовсім скоро переможе, адже зараз українці єдині, як ніколи раніше!

Ми зараз всі в однаковому становищі – немає крутішого, біднішого чи багатшого – всі в однакових умовах і це має заспокоювати, адже всі ми в одному човні! – коментує Анатолій Анатоліч.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут: https://t.me/ukraina24tv .