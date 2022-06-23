Андрій Бєдняков згадав, як уперше втратив зв'язок із рідними у Маріуполі.

Зірка "Орла та решки" підняла архіви з часів першої окупації Маріуполя у 2015 році. Телеведучому є що сказати

Андрій Бедняков згадав першу окупацію Маріуполя у 2015 році / Фото: instagram.com/biedniakov

Український телеведучий болісно переживає війну і те, що сьогодні відбувається у його рідному Маріуполі. Нещодавно Андрій Бєдняков розлютився на те, як рашисти понівечили стелу на в'їзді до міста .

Усі ці почуття телеведучий відчуває не вперше. В своїх Instastories Бєдняков згадав, як 2015 року окупанти вперше зайняли місто. Зірка "Орла та решки" поділився своїм записом семирічної давності у Facebook. Тоді, як і сьогодні, місто на азовському узбережжі залишилося без зв'язку – віч-на-віч з ворогом.

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Скріншот – instagram.com/biedniakov

Минуло 7 років. І я знову не можу додзвонитись нікому в Маріуполі. І, на жаль, уже ніколи не додзвонюся..., – написав Бєдняков.

Телеведучий поділився архівними фото із рідного міста. На них видно, як у 2015 році жителі Маріуполя протистояли окупації біля стін Драмтеатру, який через 7 років було безжально знищено російською ракетою.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Також колега Лесі Нікітюк з тревел-шоу висміяв перейменування рашистами проспекту Миру на проспект Леніна.

Символічно... світ не потрібний. У мене є ще пропозиція. Може Леніна ще й містами провезти? Як кубок Стенлі, наприклад, – обурився Бєдняков.

Скріншот – instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що нещодавно у родині Андрія Бєднякова сталася трагедія – померла його мама яка хворіла і останні дні життя була в комі. Через російські нелюди, які заблокували його рідний Маріуполь, телеведучий так і не зміг попрощатися з нею.