Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк розповів, що зробить з уламком від снаряду, який поранив його в бою

З перших днів повномасштабної війни музикант захищає Україні від рашистських окупантів у лавах тероборони. Деякий час він перебував у Києві

Андрій Хливнюк планує виставити на аукціон уламок, який поранив його обличчя

Наприкінці березня Андрій Хливнюк зазнав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Так, від уламків снаряду постраждало обличчя артиста.

Як з'ясувалось, фронтмен "Бумбоксу" досі не викинув уламок російської міни. У інтерв’ю Дмитру Гордону музикант пояснив, що хоче його виставити на аукціон!

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Я спеціально поклав його у кишеньку, щоб я його не викинув. Я думав іноді, щоб викинути його до бісу. Думаю зробити з нього кулон та виставити на аукціон. Це уламок російської міни, здається, 120-міліметрової, якою намагались "денацифікувати" мене особисто, – пояснив артист.

Андрій Хливнюк заявив, що минулого життя, яке було до 24 лютого, більше не буде. Артист порадив забути про це, адже "не можливо прокинутись вчора". На його думку, треба жити сьогоднішнім днем та прагнути кращого, яке обов'язково настане.

До речі, після поранення, коли артист перебував у лікарні, він особисто поспілкувався з лідером легендарного Pink Floyd Девідом Гілмором. Згодом вони разом презентували спільний трек!

Нагадаємо, нещодавно у Мережі поширилась інформація, що Андрій Хливнюк поїхав на схід України. Втім, сам артист офіційно це не підтверджував. Ба більше, він не розповідає про свої пересування Україною з метою безпеки.

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Раніше Андрій Хливнюк звернувся до російських військових із закликом скласти зброю та відступити. Музикант запевняє, що наші воїни до останнього відстоюватимуть незалежність України та боротимуться за свободу українського народу!