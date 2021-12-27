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Ані Лорак помітили у компанії дружини прес-секретаря Путіна: "Кохання перемагає все"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 10:42
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Українська співачка виклала у Мережі фото, на якому вона позує разом із Тетяною Навкою – дружиною Дмитра Пєскова
Ані Лорак помітили у компанії Тетяни Навки
Ані Лорак помітили у компанії Тетяни Навки / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак, яка нещодавно здобула чергову російську нагороду, разом із донькою відвідала льодове шоу "Лебедине озеро". Співачка обрала для заходу чорний лук зі шкіряними шортами та чоботами-панчохами.

У себе в Instagram-профілі Лорак опублікувала кілька знімків. На одному з них артистка стоїть поряд із зіркою шоу – Тетяною Навкою, яка є дружиною Дмитра Пєскова (прес-секретар президента Путіна).

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Ані Лорак, Тетяна Навка та Олександр Панайотов
Ані Лорак, Тетяна Навка та Олександр Панайотов / Фото: instagram.com/anilorak

Кохання перемагає все, – підписала пост Ані Лорак.

Зазначимо, що вона брала участь в озвученні мюзиклу – голосом співачки заговорила героїня Навки. В шоу також задіяні чоловік Анастасії Заворотнюк – фігурист Петро Шернишев та співак Олександр Панайотов.

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Ані Лорак зі своєю донькою
Ані Лорак зі своєю донькою / Фото: instagram.com/anilorak

Разом із Лорак на прем'єрі льодового шоу була її донька Софія. Дівчинка одягла чорний пуховик та світлі дуті чоботи. Свій образ Софія доповнила трендовою хутряною панамою та рожевою сумочкою.

Ані Лорак у total black образі
Ані Лорак у total black образі / Фото: instagram.com/anilorak

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Ані Лорак у своїх образах завжди намагається підкреслити ноги чи талію, вона часто одягає відверті вбрання для виступів. Нещодавно ми обговорювали один із таких аутфітів зірки.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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