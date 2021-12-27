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Ани Лорак засветилась в компании жены пресс-секретаря Путина: "Любовь побеждает все"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 10:42
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Украинская певица выложила в Сети фото, на котором она запечатлена вместе с Татьяной Навкой – супругой Дмитрия Пескова
Ани Лорак заметили в компании Татьяны Навки
Ани Лорак заметили в компании Татьяны Навки / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая недавно получила очередную российскую награду, вместе с дочкой посетила ледовое шоу "Лебединое озеро". Певица выбрала для мероприятия черный лук с кожаными шортами и сапогами-чулками.

У себя в Instagram-профиле Лорак опубликовала несколько снимков. На одном из них артистка запечатлена вместе со звездой шоу – Татьяной Навкой, которая является супругой Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента Путина).

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Ани Лорак, Татьяна Навка и Александр Панайотов
Ани Лорак, Татьяна Навка и Александр Панайотов / Фото: instagram.com/anilorak

Любовь побеждает все, – подписала пост Ани Лорак.

Отметим, что она участвовала в озвучке мюзикла – голосом певицы заговорила героиня Навки. В шоу также задействованы супруг Анастасии Заворотнюк – фигурист Петр Шернышев и певец Александр Панайотов.

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Ани Лорак со своей дочкой
Ани Лорак со своей дочкой / Фото: instagram.com/anilorak

Вместе с Лорак на премьере ледового шоу была ее дочка София. Девочка надела черный пуховик и светлые дутые сапоги. Свой образ София дополнила трендовой меховой панамой и розовой сумочкой.

Ани Лорак в total black образе
Ани Лорак в total black образе / Фото: instagram.com/anilorak

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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