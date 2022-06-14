Ганна Різатдінова вперше розповіла про нового бойфренда і плани одружитися

В інтерв'ю програмі каналу "Україна" "Зірковий шлях" українська гімнастка розповіла, коли планує розписатися, чому шкодує, що не влаштувала весілля до війни та як познайомила коханого із сином

Ганна Різатдінова вперше розповіла про нового коханого

Нині Ганна Різатдінова перебуває у Болгарії у родичів зі своїм чотирирічним сином Ромою.

Мій хлопець лишився в Україні. Тому що це його обов'язок. І зараз він допомагає ЗСУ. Мені це дуже тяжко далося. Цей розрив із ним. Тому психологічний стан тяжкий. І всі, з ким я спілкувалася – у всіх те саме, всі жінки в такому стані, – ділиться Ганна.

Пара зустрілася рік тому. Познайомилися – у соцмережах!

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Я сподіваюся, що саме з ним пов'язане моє майбутнє. Познайомились у Києві. Він мені написав у соцмережах, почали спілкуватися, потім зустрілися. Він мені допомагав з Академією (спортивна школа Анни – Ред.). Якось так вийшло, що ми зрозуміли, що не можемо один без одного.

Як зізналася Ганна, вона знала, з якої компанії її майбутній коханий, тому йти на зустріч із незнайомцем із соцмереж їй було не страшно. Перша зустріч пари мала виключно діловий характер.

Це було не побачення. Я пам'ятаю, як після нашої зустрічі я зателефонувала мамі та сказала: "Мамо, все, це воно!"

Подробиці про хлопця Ганна поки що не розкриває:

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Поки що не скажу. Зараз головне – щоб ми перемогли, повернулися і тоді, я думаю, що буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги. Нині просто не до особистого життя. Зараз усі думки спрямовані лише на перемогу.

При цьому пропозицію руки і серця від коханого Ганна поки що не отримувала.

Були думки під час війни розписатися в Україні, але це поки що думки.

Ганна дуже переживала з приводу того, що в неї вже є дитина – вона не знала, як розвиватимуться її стосунки з новим чоловіком і чи буде він гарно спілкуватися з її сином.

Вони спілкуються, навіть зараз за допомогою відеозв'язку. Для мене як для мами – це свято.

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