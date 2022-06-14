Анна Ризатдинова впервые рассказала о новом бойфренде и планах пожениться

В интервью программе канала "Украина" "Зірковий шлях" украинская гимнастка рассказала, когда планирует расписаться, почему сожалеет, что не устроила свадьбу до войны и как познакомила любимого с сыном

Анна Ризатдинова впервые рассказала про нового возлюбленного / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Сейчас Анна Ризатдинова находится в Болгарии у родственников со своим четырехлетним сыном Ромой.

Мой парень остался в Украине. Потому что это его обязанность. И сейчас он помогает ВСУ. Мне это очень тяжело далось. Этот разрыв с ним. Поэтому психологическое состояние тяжелое. И все, с кем я общалась – у всех то же самое, все женщины в таком состоянии, – делится Анна.

Пара встретилась год назад. Познакомились – в соцсетях!

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Я надеюсь, что именно с ним будет связано мое будущее. Познакомились в Киеве. Он мне написал в соцсетях, начали общаться, потом встретились. Он мне помогал с Академией (спортивная школа Анны – Ред.). Как то так вышло, что мы поняли, что не можем друг без друга.

Как призналась Анна, она знала, из какой компании ее будущий возлюбленный, поэтому идти на встречу с незнакомцем из соцсетей ей было не страшно. Первая встреча пары носила исключительно деловой характер.

Это было не свидание. Я помню, как после нашей встречи я позвонила маме и сказала: "Мама, все, это оно!"

Личность парня Анна пока не раскрывает:

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Пока не скажу. Сейчас главное – чтобы мы победили, вернулись и тогда, я думаю, что будет настоящая украинская свадьбы. Я очень этого хочу, но после победы. Сейчас просто не до личной жизни. Сейчас все мысли направлены только на победу.

При этом, предложение руки и сердца от возлюбленного Анна пока что не получала.

Были мысли во время войны расписаться в Украине, но это пока что мысли.

Анна очень переживала по поводу того, что у нее уже есть ребенок – она не знала, как будут развиваться ее отношения с новым мужчиной и будет ли он ладить с ее сыном.

Они общаются, даже сейчас по видеосвязи. Для меня как для мамы – это праздник.

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