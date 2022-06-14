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Аж мурашки по шкірі: Іван Дорн присвятив сміливим українцям відео, яке пробирає до сліз

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 червня, 09:46
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У короткометражці показано, що переживають українці, які рятуючись від війни, змушені були вирушити у невідоме
Іван Дорн показав відео про українських біженців
Іван Дорн показав відео про українських біженців / Фото: Колаж: Сьогодні

Після 2014 року Іван Дорн продовжував давати концерти у Росії, за що його критикували на Батькіщині. При цьому він наголошував, що за кордоном залишається українцем і на сцені представляє виключно українську культуру.

Однак 24 лютого 2022 року все змінило. Співак не приховує, що на РФ він поставив хрест. Ба більше, артист заявив, що виступати для росіян буде лише в тому випадку, якщо "Москва буде під українським прапором".

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Зараз Іван Дорн з сім'єю живе в Парижі. Також він виступає на благодійних концертах у різних куточках світу та збирає гроші на гуманітарні потреби.

Днями артист опублікував в Instagram потужне відео, яке нікого не залишить байдужим. У короткометражному фільмі звернули увагу на пост-травматичний синдром, який виникає у людей, які втекли від війни. Навіть перебуваючи у безпеці, гучний звук повертає до бомбардувань, а спалах світла – до вибухів.

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Страх, розгубленість, тривога, панічні атаки – це те, з чим зараз стикаються українці. Все це продемонстровано у відео.

Вирвані, але ще більше єдині й міцні. Пишаюсь своєю благородною нацією, ми будемо захищати нашу незалежність, ми будемо захищати свій дім. Присвячується кожному сміливому та вольовому українцю, – підписав ролик Дорн.

Як йдеться в описі відео, "фільм про українських біженців, знятий на підтримку всіх вимушених переселенців". Автори зазначили, щоб пережити спогади про війну, біженці потребують підтримки від усіх нас.

Фоловерів дуже розчулив відеоролику:

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  • Так, тонко відчуття більшості людей.
  • До сліз! Так болить. Відео в саме серце.
  • Знято геніально і так правдиво!
  • Ми потрібні один одному.
  • До глибини душі.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше українські біженці знімали відео англійською мовою, щоб збирати гроші для ЗСУ.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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