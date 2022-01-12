Більше сексу, менше сорому: фото Злати Огнєвіч до та після участі у Холостячці

Сьогодні українська співачка та головна героїня реаліті "Холостячка-2" Злата Огнєвіч святкує день народження. Розповідаємо, як змінилась зірка після проєкту

12 січня Злата Огнєвіч святкує 36-річчя. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

12 січня Златі Огнєвіч, яка наодинці подорожує Африкою, виповнюється 36 років. Зараз артистка перебуває на піку популярності і все через "Холостячку", де вона так і не змогла знайти кохання.

До участі у романтичного проєкту Злата була милою та дещо сором'язливою дівчиною. Втім, проєкт її змінив, про що Огнєвіч сама писала в Instagram.

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В день народження Злати Огнєвіч "Сьогодні" аналізують як же артистка змінилась після "Холостячки" і в чому це помітно.

Для цього ми порівняли фото Злати до та після реаліті. На них чітко видно як у артистки змінились образ, стиль, зовнішність та навіть риси характеру!

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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На світлинах помітно, як у Злати помінявся погляд Судячи з цих кадрів, зірка стала більш впевненою, рішучою та хороброю! І це не дивно, адже стільки випробовувань та емоцій вона пережила під час проєкту.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також ми бачимо, що Огнєвіч вирішила відійдти від стриманих нарядів і трохи поексперментувати зі стилем Вона не соромиться з'являтись у сексі-одязі та підкреслювати свої "родзинки".

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/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Окрім того, у Instagram все частіше можна побачити Злату у купальниках та білизні. Вона вміло демонструє свою красу у такому пікантному наряді

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зазначимо, що співачка частенько вдавалась до експерементів з волоссям. А ще, судячи з фото, вона схудла та стала ще більш вродливою та жіночнішою. Чи не так?!

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

А ще після "Холостячки" Злата нібито стала відкритішою – вона більше проявляє різних емоцій та може показатись кумедною. Ба більше, вона ділиться зі своїми прихильниками переживаннями та почуттями і взагалі тим, що у неї відбувається всередині.

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Загалом проєкт "Холостячка" пішов на користь Златі. Хоч вона і не знайшла там кохання і, можливо, в чомусь тай розчарувалась, але вона стала яскравою жінкою, яка мов магнітом притягує до себе публіку.

Нагадаємо, зараз Злата перебуває на Занзібарі. Однак Новий рік Огнєвіч зустріла в Україні, в компанії учасника "Холостячки-2"