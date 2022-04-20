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"Боже, яке кончене"! Позитив присвятив перший сольний трек блогерам-рашистам

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 15:05
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Олексій Завгородній приємно здивував своїх фанатів, презентувавши пісню "усім конченим" з росії
Репер надихнувся пабликом Льоші Дурнєва і випустив трек "Боже, яке кончене"
Репер надихнувся пабликом Льоші Дурнєва і випустив трек "Боже, яке кончене" / Фото: instagram.com/positiff, скріншот

Вперше після розпаду гурту Время и Стекло Позитив представив свою сольну композицію.

Репер вирішив заспівати про блогерів з РФ, які підтримують путінський режим і ниють через закриття соцмереж, McDonald's та інших брендових компаній, таким чином вони показують усю свою нікчемність та цинічність.

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До речі, на створення синглу Позитива надихнув Telegram-канал Олексія Дурнєва, який має назву "Боже, яке кончене" і ведеться українською мовою.

Так склалося, що першим офіційним сольним треком POSITIFF буде саме ця пісня — для підняття моральної сили, зміцнення нашого незламного духу та деморалізації ворога. Усім конченим присвячується!, – написав артист у Instagram.

Меломани вже зацінили дебютний трек репера:

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  • Чудово.
  • Нарешті ми дочекалися перший трек від сольного Позитива!
  • Я в шоці.
  • Це новий хіт. Тепер на рипіт.
  • Дочекались.
Скріншот Instagram

Раніше ми писали про ТОП-патріотичних пісень, від яких мурашки по шкірі.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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