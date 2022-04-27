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Даніель Салем зробив пропозицію Даші Астаф'євій. Артистка заплакала від щастя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 13:17
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Астаф'єва не змогла встояти перед харизмою свого друга і погодилась стати його...колегою!
Даніель Салем разом з Дашою Астаф’євою вестимуть "Зірковий шлях"
Даніель Салем разом з Дашою Астаф’євою вестимуть "Зірковий шлях" / Фото: instagram.com/da_astafieva, instagram.com/daniel_jihad_salem

Війна кардинально змінила життя ведучого телеканалу "Україна" та співачки. Тепер Даніел став розвідником та захисником Одеси, а його подруга Даша – волонтером, яка допомагає чистити мішки картоплі на "солдатській кухні".

Під час онлайн-розмови у програмі "Зікровий шлях" Салем зробив пропозицію Астаф'євій, сказавши, що окрім кухні, вона потрібна ще в одному місці.

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Все має свій початок і закінчення. Ти знаєш мою чудову співведучу (Альона Вінницька, – Ред), з якою я провів дивовижний рік у студії "Зіркового шляху", але її співпраця з нашим каналом добігла кінця. Я пропоную тобі зайняти місце поруч зі мною в кріслі ведучої, – звернувся Даніель до Даші.

Даша одразу ж погодилась стати новою співведучою свого друга. Ба більше, зірка заплака від щастя!

З великим задоволенням буду твоєю партнеркою. Скільки проєктів ми були разом пліч-о-пліч, і в такий тяжкий час для мене велика честь бути для тебе партнеркою в хороших справах. Це важлива новина для моєї родини. Вони будуть мною пишатися, – зізналась Астаф’єва.

Співачка жартома додала, що вона приходитиме до студії з мішком картоплі і під час зйомок, чиститиме його.

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До слова, Даша та Даніель з нетерпінням чекають на перемогу України у війні з Росією та можливості
розпочати спільну роботу над зірковим проєктом. Також ведучі пообіцяли, що будуть ділитися з глядачами тільки найгарячішими новинами.

Раніше ми повідомляли, що Даша Астаф'єва шкодує, що не навчилася стріляти та збирається це виправити.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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