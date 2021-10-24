Детское Евровидение-2021: все, что нужно знать о конкурсе перед финалом Нацотбора

Сегодня вечером состоится финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2021". Кто в жюри, сколько участников в суперфинале и как выберут победителя – рассказываем в материале

Финал Нацотбора на детское "Евровидение-2021" состоится 24 октября / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Этим вечером 12 юных вокалистов будут бороться за право представлять нашу страну на "Детском Евровидении-2021" во Франции. Ранее мы рассказывали о каждом финалисте и его конкурсной песне.

Кто в жюри Нацотбора на "Детское Евровидение"

В этом году в состав звездного жюри вошли пять музыкальных экспертов: певица и представительница Украины на "Евровидении-2010" ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, исполнительница Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панаса и представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов.

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Жюри Нацотбора на "Детское Евровидение-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2021"

Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов, которые сегодня вечером будут бороться за первенство:

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Грищенко Арсений Владимирович

Усенко Елена Александровна / Ellen Usenko

Анжелина Макфарлейн / RREALINA

Реброва Дарья Дмитриевна

Ткачук Мария Игоревна

Зинченко Дарья Андреевна

Морская Вероника Васильевна

Скварук София Романовна

Дорошенко Анастасия Юрьевна / Nana Do

Кривенко Дарья Викторовна

Петрук Елизавета Олеговна

Корнута Карина Владимировна

Как будет проходить финал Нацотбора

Нацотбор на "Детское Евровидение-2021" будет проходить в формате прямого эфира. Также будут использованы видеозаписи исполнения участниками вживую своей оригинальной песни или песни, предоставленной организатором для тех, кто на первом этапе отбора исполнял кавер-версию.

Судьбу финалистов будут решать профессиональное жюри и зрители с помощью онлайн-голосования.

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2021" состоится в воскресенье, 24 октября в 17:00. Посмотреть его можно будет на телеканале UA КУЛЬТУРА, а Facebook-странице "Евровидения" или в YouTube-канале Суспільне Культура.