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Детское Евровидение-2021: все, что нужно знать о конкурсе перед финалом Нацотбора

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 15:32
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Сегодня вечером состоится финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2021". Кто в жюри, сколько участников в суперфинале и как выберут победителя – рассказываем в материале
Финал Нацотбора на детское "Евровидение-2021" состоится 24 октября
Финал Нацотбора на детское "Евровидение-2021" состоится 24 октября / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Этим вечером 12 юных вокалистов будут бороться за право представлять нашу страну на "Детском Евровидении-2021" во Франции. Ранее мы рассказывали о каждом финалисте и его конкурсной песне.

Кто в жюри Нацотбора на "Детское Евровидение"

В этом году в состав звездного жюри вошли пять музыкальных экспертов: певица и представительница Украины на "Евровидении-2010" ALYOSHA, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, исполнительница Люба Морозова, главный редактор Karabas Live, музыкальный журналист Игорь Панаса и представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов.

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Жюри Нацотбора на "Детское Евровидение-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Финалисты Нацотбора на "Детское Евровидение-2021"

Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов, которые сегодня вечером будут бороться за первенство:

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  • Грищенко Арсений Владимирович
  • Усенко Елена Александровна / Ellen Usenko
  • Анжелина Макфарлейн / RREALINA
  • Реброва Дарья Дмитриевна
  • Ткачук Мария Игоревна
  • Зинченко Дарья Андреевна
  • Морская Вероника Васильевна
  • Скварук София Романовна
  • Дорошенко Анастасия Юрьевна / Nana Do
  • Кривенко Дарья Викторовна
  • Петрук Елизавета Олеговна
  • Корнута Карина Владимировна

Как будет проходить финал Нацотбора

Нацотбор на "Детское Евровидение-2021" будет проходить в формате прямого эфира. Также будут использованы видеозаписи исполнения участниками вживую своей оригинальной песни или песни, предоставленной организатором для тех, кто на первом этапе отбора исполнял кавер-версию.

Судьбу финалистов будут решать профессиональное жюри и зрители с помощью онлайн-голосования.

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Финал Национального отбора на "Детское Евровидение-2021" состоится в воскресенье, 24 октября в 17:00. Посмотреть его можно будет на телеканале UA КУЛЬТУРА, а Facebook-странице "Евровидения" или в YouTube-канале Суспільне Культура.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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