Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас

Eurovision 2022

Розлучення Ступки

Насті - 35!

Ріанна народила?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дмитро Ступка зізнався, що насправді спричинило розлучення з Поліною Логуновою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 11:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актор Дмитро Ступка дав ексклюзивне інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", у якому розповів свою версію розлучення з Поліною Логуновою
Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення з Поліною Логуновою
Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення з Поліною Логуновою / Фото: instagram.com/stupka777

Про те, що вони з Дмитром більше не пара, Поліна повідомила у себе в соцмережах. У недавньому інтерв'ю бізнес-леді сказала, що не хоче називати причину розлучення, а потім додала – вони не зійшлися характерами.

Дмитро ж в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізнався, що ініціатором розлучення стала Поліна.

Реклама

Познайомилася з американцем і сказала: Дімо, я тебе більше не люблю.

Як розповів актор, вони не з Логуновою розійшлися напередодні Нового року – 31 грудня. Спочатку Ступка дуже переживав.

Я плакав дуже багато. Мені хріново було. І з цього приводу і через те, що я не бачу своєї дитини. Тому що я приходив додому, вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І звичайно мені було дуже погано і прикро, що я не буду жити з дочкою і не бачитиму, як вона росте.

Проте з часом він ситуацію відпустив і тепер спокійно ставиться до розлучення з Поліною.

Реклама

Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його кохає. Може закохалася з першого погляду та й усе.

Як зазначив Дмитро, Поліна не перешкоджає спілкуванню доньки з ним. У майбутньому Богдана приїжджатиме зі США в Україну та деякий час житиме з батьком.

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова стверджувала, що вони з Дмитром не разом з січня, а зустрічатися з новим бойфрендом почала після розлучення з чоловіком.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти