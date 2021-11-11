До прийняття себе і після: як Злату Огнєвіч змінило шоу Холостячка (відео)

Головна холостячка країни Злата Огнєвіч, якій днями зробив масаж симпатичний хлопець, неодноразово згадувала на проекті, що раніше, незважаючи на привабливу зовнішність, була дуже закомплексованою.
У TikTok виконавиця опублікувала слайдшоу зі своїми знімками до участі у проекті та після. На перших фото можна побачити співачку у скромних образах і майже без косметики, а на решті – Злата позувала у відвертій фотосесії з яскравим макіяжем та в одній білизні.
@zlata_ognevich –
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Все в наших руках, – підписала відео холостячка.
Підписники приємно здивувалися таким змінам артистки:
- Комусь терміново потрібен хлопець.
- Ви така ваушна!
- Я спочатку навіть не зрозуміла, чому так схожа на Злату.
- Кайф отримала від відео!
Незадоволеність своїм зовнішнім виглядом їй нав'язав колишній коханий – згодом він почав вказувати співачці різні недоліки. Неприємні фрази екс-хлопця про зайву вагу та кількість з'їденої їжі щільно засіли в голові Огнєвіч – лише нещодавно вона змогла подолати комплекси і полюбити своє тіло.
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