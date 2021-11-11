Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Українські

До прийняття себе і після: як Злату Огнєвіч змінило шоу Холостячка (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 19:22
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна українська співачка показала старі фотографії, коли вона не подобалася собі зовні – Злата порівняла їх зі свіжими знімками після участі в "Холостячці"
Злата Огнєвіч показала, як змінилася під час участі у відомому шоу
Злата Огнєвіч показала, як змінилася під час участі у відомому шоу / Фото: TikTok, Инстаграм

Головна холостячка країни Злата Огнєвіч, якій днями зробив масаж симпатичний хлопець, неодноразово згадувала на проекті, що раніше, незважаючи на привабливу зовнішність, була дуже закомплексованою.

У TikTok виконавиця опублікувала слайдшоу зі своїми знімками до участі у проекті та після. На перших фото можна побачити співачку у скромних образах і майже без косметики, а на решті – Злата позувала у відвертій фотосесії з яскравим макіяжем та в одній білизні.

Реклама
@zlata_ognevich

## ## ## ##

Все в наших руках, – підписала відео холостячка.

Підписники приємно здивувалися таким змінам артистки:

  • Комусь терміново потрібен хлопець.
  • Ви така ваушна!
  • Я спочатку навіть не зрозуміла, чому так схожа на Злату.
  • Кайф отримала від відео!

Незадоволеність своїм зовнішнім виглядом їй нав'язав колишній коханий – згодом він почав вказувати співачці різні недоліки. Неприємні фрази екс-хлопця про зайву вагу та кількість з'їденої їжі щільно засіли в голові Огнєвіч – лише нещодавно вона змогла подолати комплекси і полюбити своє тіло.

Реклама

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти