Златі Огнєвіч зробив масаж симпатичний бородач: Відроджуюсь у нього на столі (відео)

Цього разу Злата Огнєвіч, яка днями відреагувала на хейт у Мережі, поділилась із фоловерами кадрами із масажу. У Instastories виконавиця опублікувала відео та заявила, що її масажист "бог" своєї справи.
Юра – це Бог масажу! Щоразу я наново відроджуюсь, – написала Злата.
На ролику зірка лежить на масажному столі з розпущеним волоссям та вкрита простиралом. Ймовірно, дівчина була оголеною, все ж таки це масаж.
Звісно ж Огнєвіч показала і самого спеціаліста Юрія, який саме масажував ноги артистки. Чоловік виглядає досить брутально: густа борода, татуювання та сильна структура тіла. На відео він посміхається і виконує свою роботу.
Далі по темі
Також співачка не забула позначити його у Instastories. У відгуках, які розміщені на акаунті масажиста, пишуть, що він майстер свого ремесла та рекомендують його усім.
Ймовірно, Злата не вперше відвідала Юрія. У тих же відгуках є її відео, опубліковане 4 тижні тому.
Чарівний Юра робить чарівний масаж. Рекомендую особисто, – писала співачка.
Нагадаємо, що нещодавно артистка поділилась, що у дитинстві вона стикалася з проявом расизму - її цькували однокласники через зовнішність. За словами Огнєвіч, вона зовні завжди відрізнялася від своїх однолітків.
Більше новин про співачку:
- Наймолодший учасник Холостячки здійснив мрію дитинства Злати Огнєвіч.
- Злата Огнєвіч у прозорому костюмі виконала гарячий танець для учасників Холостячки: фото.