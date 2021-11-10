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Златі Огнєвіч зробив масаж симпатичний бородач: Відроджуюсь у нього на столі (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 15:04
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Головна героїня шоу "Холостячка" активно показує у соцмережах своє життя. Чи то дозвілля, чи то робочі моменти – майже все бачать її прихильники або ж недоброзичливці
Злата Огнєвіч поділилася кадром з масажу.
Злата Огнєвіч поділилася кадром з масажу. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Цього разу Злата Огнєвіч, яка днями відреагувала на хейт у Мережі, поділилась із фоловерами кадрами із масажу. У Instastories виконавиця опублікувала відео та заявила, що її масажист "бог" своєї справи.

Юра – це Бог масажу! Щоразу я наново відроджуюсь, – написала Злата.

Огнєвіч на масажі. Фото: скріншот instagram/zlata.ognevich

На ролику зірка лежить на масажному столі з розпущеним волоссям та вкрита простиралом. Ймовірно, дівчина була оголеною, все ж таки це масаж.

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Звісно ж Огнєвіч показала і самого спеціаліста Юрія, який саме масажував ноги артистки. Чоловік виглядає досить брутально: густа борода, татуювання та сильна структура тіла. На відео він посміхається і виконує свою роботу.

Також співачка не забула позначити його у Instastories. У відгуках, які розміщені на акаунті масажиста, пишуть, що він майстер свого ремесла та рекомендують його усім.

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Ймовірно, Злата не вперше відвідала Юрія. У тих же відгуках є її відео, опубліковане 4 тижні тому.

Чарівний Юра робить чарівний масаж. Рекомендую особисто, – писала співачка.

Злата Огнєвіч на сеансі у масажиста. Фото: скріншот instagram/zlata.ognevich

Нагадаємо, що нещодавно артистка поділилась, що у дитинстві вона стикалася з проявом расизму - її цькували однокласники через зовнішність. За словами Огнєвіч, вона зовні завжди відрізнялася від своїх однолітків.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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