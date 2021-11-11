До принятия себя и после: как Злату Огневич изменило шоу Холостячка (видео)

Популярная украинская певица показала старые фотографии, когда она не нравилась себе внешне – Злата сравнила их со свежими снимками после участия в "Холостячке"

Злата Огневич показала, как изменилась во время участия в известном шоу / Фото: TikTok, Инстаграм

Главная холостячка страны Злата Огневич, которой на днях сделал массаж симпатичный парень, неоднократно упоминала на проекте, что раньше, несмотря на привлекательную внешность, была очень закомплексованной.

В TikTok исполнительница опубликовала слайдшоу со своими снимками до участия в проекте и после. На первых фото можно увидеть певицу в скромных образах и почти без косметики, а на остальных – Злата позировала в откровенной фотосессии с ярким макияжем и в одном белье.

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Все в наших руках, – подписала видео холостячка.

Подписчики приятно удивились таким переменам артистки:

Кому-то срочно нужен молодой человек.

Вы такая ваушная!

Я сначала даже не поняла, почему так на Злату похожа.

Кайф словила от видео!

Неудовлетворенность своим внешним видом ей навязал бывший возлюбленный – со временем он начал указывать певице на разные недостатки. Неприятные фразы экс-парня о лишнем весе и количестве съеденной еды плотно засели в голове Огневич – лишь недавно она смогла побороть комплексы и полюбить свое тело.

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