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До принятия себя и после: как Злату Огневич изменило шоу Холостячка (видео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 19:22
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Популярная украинская певица показала старые фотографии, когда она не нравилась себе внешне – Злата сравнила их со свежими снимками после участия в "Холостячке"
Злата Огневич показала, как изменилась во время участия в известном шоу
Злата Огневич показала, как изменилась во время участия в известном шоу / Фото: TikTok, Инстаграм

Главная холостячка страны Злата Огневич, которой на днях сделал массаж симпатичный парень, неоднократно упоминала на проекте, что раньше, несмотря на привлекательную внешность, была очень закомплексованной.

В TikTok исполнительница опубликовала слайдшоу со своими снимками до участия в проекте и после. На первых фото можно увидеть певицу в скромных образах и почти без косметики, а на остальных – Злата позировала в откровенной фотосессии с ярким макияжем и в одном белье.

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@zlata_ognevich

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Все в наших руках, – подписала видео холостячка.

Подписчики приятно удивились таким переменам артистки:

  • Кому-то срочно нужен молодой человек.
  • Вы такая ваушная!
  • Я сначала даже не поняла, почему так на Злату похожа.
  • Кайф словила от видео!

Неудовлетворенность своим внешним видом ей навязал бывший возлюбленный – со временем он начал указывать певице на разные недостатки. Неприятные фразы экс-парня о лишнем весе и количестве съеденной еды плотно засели в голове Огневич – лишь недавно она смогла побороть комплексы и полюбить свое тело.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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