До принятия себя и после: как Злату Огневич изменило шоу Холостячка (видео)

Главная холостячка страны Злата Огневич, которой на днях сделал массаж симпатичный парень, неоднократно упоминала на проекте, что раньше, несмотря на привлекательную внешность, была очень закомплексованной.
В TikTok исполнительница опубликовала слайдшоу со своими снимками до участия в проекте и после. На первых фото можно увидеть певицу в скромных образах и почти без косметики, а на остальных – Злата позировала в откровенной фотосессии с ярким макияжем и в одном белье.
@zlata_ognevich –
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Все в наших руках, – подписала видео холостячка.
Подписчики приятно удивились таким переменам артистки:
- Кому-то срочно нужен молодой человек.
- Вы такая ваушная!
- Я сначала даже не поняла, почему так на Злату похожа.
- Кайф словила от видео!
Неудовлетворенность своим внешним видом ей навязал бывший возлюбленный – со временем он начал указывать певице на разные недостатки. Неприятные фразы экс-парня о лишнем весе и количестве съеденной еды плотно засели в голове Огневич – лишь недавно она смогла побороть комплексы и полюбить свое тело.
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