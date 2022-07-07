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Джонсонюк іде! Реакція українських зірок на відставку прем'єра Великої Британії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 18:16
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Знаменитості відреагували на заяву Бориса Джонсона. Хто і що написав про політика – у матеріалі "Сьогодні"
Українські зірки відреагували на відставку Бориса Джонсона
Українські зірки відреагували на відставку Бориса Джонсона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новина про те, що Борис Джонсон йде у відставку, стала великою несподіванкою для багатьох українців. Не змогли не відреагувати на зміни у британському парламенті й українські зірки.

Ольга Фреймут

Однією з перших на заяву Бориса Джонсона відповіла телеведуча. У своєму Instagram Фреймут подякувала прем'єр-міністру Великої Британії за підтримку України.

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Дякую, містере Джонсоне, за всю щиру любов і підтримку. У політиці треба вдавати, якщо хочеш вижити. Але, Борисе, ви щирі. Українці люблять вас, – написала телеведуча.

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Володимир Остапчук

Колега Фреймут Володимир Остапчук теж написав про звільнення Джонсона у своїх соцмережах.

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Такі пішов, – коротко підписав фото прем'єра шоумен.

У наступній історії Остапчук пожартував, що разом з Сергієм Притулою українці почали збирати гроші на зарплатню Джонсону, щоб він став прем'єром в Україні.

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Олександр Еллерт

Не без гумору на відставку британського політика відреагував переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. Комік підібрав кандидатів на пост "Джонсонюка" з українських зірок.

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Вибирав переможець реаліті за зачіскою :)

Скріншот

Ігор Кондратюк

Продюсер завжди одним з перших реагує на політичні події не лише в Україні, а й у світі. На своїй сторінці у Facebook Ігор Кондратюк процитував Біблію.

"Не сотвори собі кумира" (Борис Джонсон), – написав продюсер і додав емоджі з прапорами Великої Британії та України.

Скріншот

Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько впевнена, що політик ще повернеться на свою посаду. Виконавиця порівняла Джонсона з Вінстоном Черчиллем (прем'єр-міністр Великої Британії у 1940—1945 та 1951—1955 роках).

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Черчилль повертався. І Джонсон повернеться, – написала Приходько.

Скріншот

Тарас Цимбалюк

А ось актор Тарас Цимбалюк подякував Борису Джонсону за його сприяння українському народу під час війни з Росією.

Дякуємо за все, – написав від українців актор.

Скріншот

Раніше на відставку Бориса Джонсона відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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