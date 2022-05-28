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DZIDZIO підставили так само, як і Павла Зіброва: подробиці великого скандалу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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28 травня, 20:22
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Раніше у соцмережах та ЗМІ почали обговорювати виступ Павла Зіброва та DZIDZIO на одному з весіль на заході України
Співака DZIDZIO підставили – артисту довелося виправдовуватися
Співака DZIDZIO підставили – артисту довелося виправдовуватися / Фото: instagram.com/dzidzio

Як раніше писали ЗМІ, засновник однієї з фірм із виготовлення ковбасних виробів у розпал війни в Україні влаштував пишну урочистість на честь весілля свого сина. У Мережі багато хто назвав це "бенкетом під час чуми". На святі були нібито помічені знамениті українські артисти – Павло Зібров та DZIDZIO.

Павло Зібров раніше публічно спростував цю інформацію, заявивши, що для нього неприпустимо виступати на заходах, поки у країні війна. Тепер своє добре ім'я захистив і DZIDZIO.

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В моїй голові не вкладається, як хтось може дозволити собі гуляння під час війни, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну ціною власного життя. Виявляється, було таке весілля, де замовили двійника, який, паразитуючи на моїй творчості, підставив мене і заставляє виправдовуватися в тому, чого я не робив. А деякі люди задля хайпу підхоплюють яскраві заголовки новин, навіть не перевіряючи інформацію. З 24 лютого не тільки я, а й кожен українець допомагає на своєму фронті для спільної перемоги, – написав артист на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот: Facebook

За словами артиста, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виступає лише для військовослужбовців та поранених у шпиталях.

DZIDZIO підставили – артист усе пояснив
DZIDZIO підставили – артист усе пояснив / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Раніше у шоу-бізнесі виник інший скандал – все через слова Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноту.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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