DZIDZIO подставили так же, как и Павла Зиброва: подробности большого скандала

Ранее в соцсетях и СМИ начали обсуждать выступление Павла Зиброва и DZIDZIO на одной из свадеб на западе Украины

Певца DZIDZIO подставили - артисту пришлось оправдываться / Фото: instagram.com/dzidzio

Как ранее писали СМИ, основатель одной из фирм по изготовлению колбасных изделий в разгар войны в Украине устроил пышное торжество в честь свадьбы своего сына. В Сети многие назвали это "пиром во время чумы". На празднике были якобы замечены знаменитые украинские артисты – Павел Зибров и DZIDZIO.

Павел Зибров ранее публично опроверг эту информацию, заявив, что для него недопустимо выступать на мероприятиях, пока в стране война. Теперь свое доброе имя защитил и DZIDZIO.

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В моей голове не укладывается, как кто-то может позволить себе гулянье во время войны, когда наши ребята защищают Украину ценой собственной жизни. Оказывается, была такая свадьба, где заказали двойника, который, паразитируя на моем творчестве, подставил меня и заставляет оправдываться за то, чего я не делал. А некоторые люди для хайпа подхватывают яркие новостные заголовки, даже не проверяя информацию. С 24 февраля не только я, но каждый украинец помогает на своем фронте для общей победы, – написал артист на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook

По словам артиста, с начала полномасштабного вторжения России в Украину он выступает только для военнослужащих и раненых в госпиталях.

DZIDZIO подставили – артист все объяснил / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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