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"Єб*чий рускій мір": репер Ярмак показав, який "подарунок" окупанти залишили його сусідам (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 18:53
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У Instagram музикант поділився кадрами з дому Київської області
Ярмак показав наслідки "русского міра"
Ярмак показав наслідки "русского міра" / Фото: Інстаграм YARMAK

Ярмак з перших днів повномастштабної війни захищає батьківщину в лавах ЗСУ. Проте музикант не забуває про своїх фанатів і час від часу розповідає їм про свої воєнні будні в соцмережах.

Нині ж музикант показав шанувальникам фото напівзруйнованого будинку сусідів у Київській області. Ймовірно, у приміщенні вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад.

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Єб*чий "рускій мір" прийшов до сусіда! – емоційно підписав кадр репер.

Скриншот Instagram

Також Ярмак поділився знімком величезного снаряда, який російські нелюди залишили на ділянці іншого сусіда.

Чоловіку довелося прибирати снаряд зі своєї ділянки на звичайному садовому візку.

Скріншот Instagram

Водночас Ярмак не поділився подробицями, в якому стані його житло.

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Коротко про Ярмака

Олександру Ярмаку (справжнє ім'я) 30 років. Він родом з Борисполя. Пісні виконував переважно російською мовою. Відомо, що до війни займався створенням україномовного альбому "Власний код".

Ярмак в лавах ЗСУ
Ярмак в лавах ЗСУ / Фото: Інстаграм YARMAK

З 2016 рокі Ярмак перебуває у шлюбі з моделлю Ганною Шумяцькою. Пара виховує дворічну доньку.

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Музикант зі сім'єю
Музикант зі сім'єю / Фото: Інстаграм YARMAK

Наразі творчу діяльність музикант поставив на паузу, адже він захищає батьківщину.

Нагадаємо, раніше ми писали про українських зірок, яких окупанти залишили без житла.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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