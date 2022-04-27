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Ігор Кондратюк розповів, як заробляє під час війни

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 16:49
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Український продюсер Ігор Кондратюк зізнався, як зараз заробляє на життя і чи подавав документи на допомогу від держави після того, як його будинок розбомбили окупанти
Ігор Кондратюк Фото: facebook.com/kondratjukigor
Ігор Кондратюк Фото: facebook.com/kondratjukigor

Ігор Кондратюк, як і більшість українців, під час війни втратив не лише будинок, який зруйнували російські окупанти, а й роботу. В інтерв'ю "Слава+" Кондратюк розповів, що втратив стабільний заробіток.

Я зараз лише витрачаю на волонтерство, на всі історії, які мені люди скидають. Я не бачу можливостей не витрачати, хоча раніше я ніколи не займався волонтерством, щоб самому збирати кошти. Зараз нема на чому заробляти, щоб бути корисним державі, – розповів продюсер.

Також, як поділився Кондратюк, 14 березня він офіційно вийшов на пенсію.

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Незважаючи на відсутність роботи, продюсер не має наміру отримувати допомогу від держави, яка надається переселенцям. За словами Кондратюка, він подав документи про руйнування будинку, але готовий отримати компенсацію лише із коштів з репарацій від РФ.

Я маю достатньо коштів, щоб залишатися у цій країні під час війни і не просити у держави нічого. Є люди, у яких набагато гірші і становище, і умови. Також люди, які не мають житла, автомобілі згоріли, немає нічого, крім тривожної валізи, яку вони зібрали і взяли з собою, – заявив шоумен.

Нагадаємо, що раніше Ігор Кондратюк прирівняв російську культуру до порнографії.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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