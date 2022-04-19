Ігор Кондратюк прирівняв російську культуру до порнографії: Для інтимного використання

Ігор Кондратюк висловився про російську культуру

Ігор Кондратюк дав пораду тим, хто підтримує російську культуру / Фото: Скріншот з YouTube

Позиція телеведучого та продюсера Ігор Кондратюк відома давно. Він із тих, хто ще з 2014 року висловлювався, що культура не може бути поза політикою та неодноразово критикував виступи російських зірок в Україні та гастролі українських артистів у Росії.

Як зізнався Кондратюк у себе Facebook , зараз його часто питають, що ж робити з російською культурою в Україні після війни.

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Моя відповідь (з березня 2014го): забути назавжди! Російська культура обнулилась для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилась на порядки більш гуманістичною та прогресивною, ніж російська!

Ігор Кондратюк / Фото: Инстаграм

До речі, тим людям, хто не хоче відмовлятися від російської класики, український телеведучий дав просту пораду.

Російська література в Україні (естрада, кіно, театр) має бути лише для власного інтимного користування громадян. Як порнографія: маєте право дивитись/слухати, але держава до цього не повинна мати ніякого відношення. Скажемо "ні" культурі агресора!

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" зізнався, що передбачав війну ще 15 років тому, і ось чому.